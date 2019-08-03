Yenimahalle Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

Ankara Süper Amatör Lig'i takımlarından Yenimahalle Belediyespor, çalışmalarını Hasan Doğan Spor Tesisi'nde sürdürüyor. Düz koşu çalışmaları ile başlayan antreman, pas çalışmasının ardından fizik ve kondisyon hareketleriyle son buldu.

-Hazırlık kampı Bolu'da

Eylül ayının ilk haftasına kadar temel dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarını sürdürecek olan Yenimahalle Belediyespor, 2 Eylül tarihinde 6 günlük kamp çalışmaları için Bolu' ya hareket edecek.

Geçtiğimiz sezonda Süper Amatör Lig'de mücadele eden Yenimahalle Belediyespor, teknik direktör Harun Tuncar liderliğinde, yeni transfer edilen 13 futbolcuyla Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak için şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA