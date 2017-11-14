Yenimahalle Belediyesinin Engellilere Danışmanlık Hizmeti

Engelli vatandaşların sorunlarına yardımcı olmak amacıyla bir yıl önce açılan Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi'nde 700'e yakın engelli vatandaşa danışmanlık hizmeti verildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Engelliler Birimi, sosyal haklarından haberi olmayan ilçe sınırlarındaki engellilere, hayatı sevdirmek, yaşamlarını kolaylaştırmak ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak için kucak açtı.



Danışmanlık hizmeti kapsamında 700'e yakın engellinin emekli aylıkları, sağlık sigortaları, sosyal haklar, staj yönlendirmeleri, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları, belediye müdürlüklerinde takip gerektiren işler ve bürokratik işlemler gibi konularda sorunları çözüldü.



Yetkililer, Engelliler Birimine gelemeyecek durumda olan vatandaşlara da evlerine giderek ya da araçla aldırarak danışmanlık hizmeti verdi.



Engelli vatandaşların büyük çoğunluğunun sosyal haklarından haberi olmadığını belirten yetkililer, kendilerine her konuda yol göstermeye hazır olduklarını kaydetti.