Yenimahalle Belediyesi'nden halk oyunları eğitimi

Yenimahalle Belediyesi İkinci Bahar Dayanışma Merkezi sakinleri, TUBİL Halk Dansları Topluluğu eğitmenlerinden halk oyunları eğitimi alıyor.

TUBİL Halk Dansları Topluluğu eğitmenlerince Yenimahalle Belediyesi İkinci Bahar Dayanışma Merkezi üyelerine halk oyunları eğitimi veriliyor. Eğitmen Hasan Dayan ve Alper Bektaş öncülüğünde birçok farklı yöreye ait halk oyunları öğrenilebiliyor. Eğitimler Karşıyaka, Gazi, Yenimahalle, Serhat, Ata ve Turgut Özal mahalleleri olmak üzere 6 farklı noktada ilçe sakinleriyle buluşuyor.

Büyük bir hizmetin altına imza attıklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Dayanışma merkezlerimiz, 50 yaş ve üstü vatandaşlarımızın zamanlarını değerlendirmelerini ve kendilerini geliştirecek etkinliklerle buluşmasını sağlıyor. Vatandaşlarımızın ikinci baharlarını eğlenerek geçirmesini istiyoruz. Bu merkezlerimizde bir araya gelen hemşerilerimiz hem hoşça vakit geçiriyorlar hem de düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle bir araya gelerek kaynaşıyorlar. İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri'nden dört bine yakın vatandaşımız faydalanıyor. Yenimahalle sakinlerinin huzuru ve mutluluğu için her vatandaşa eşit hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA