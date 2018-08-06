Yenimahalle Anaokulları'nda Eğlenceli Son

Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan anaokularında yaz okulu ve eğitim dönemi sona erdi. Yaz okulu programları kapsamında eğitim alan minik öğrenciler, Yakacık Mesire Alanı'nda düzenlenen piknikle dönemin son etkinliğini yaptı. Piknikte gönüllerince eğlenen minikler, birbirinden eğlenceli yarışmalar ve etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi.

Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan kreşlerde eğitim gören 700 öğrenci kreşlerde düzenlenen özel programlarla keyifli bir dönemi geride bıraktı. Belediye kreşleri yeni döneme hazırlanmak için eğitim öğretime ara verdi.

Yıl boyunca keyifli bir eğitim yolculuğu yapılan kreşlerde dönem sonu piknikle sona erdi. Yılın yorgunluğunu yaz okulu programlarında atan öğrenciler yaz okullarının sonunda yapılan piknikle yaz tatiline ayrıldı. Yakacık alanına özel getirilen Midillilere binen minik öğrenciler farklı bir deneyim yaşarken, gün boyunca gönüllerince eğlendi.

Eğlenceli yaz okulu

Yaz okulları kapsamında düzenlenen eğitim programıyla çocuklar bisiklet sürmeyi, at binmeyi, yemek yapmayı, ahşap boyamayı, seramik, keçe, tiyatro kursları, yüzme, yoga gibi etkinliklerle yeteneklerini keşfetme imkanı buldu. Anaokulu dışında da etkinliklere katılan çocuklar ekmek fabrikası, müze ziyaretleri, macera adası gibi alanları da görme fırsatı yakaladı.

Yeni dönem dolu dolu geliyor

Yeni dönem hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği Yenimahalle Belediyesi kreşlerinde hummalı bir çalışma devam ediyor. Hali hazırda bulunan 7 kreşe bu sene Karşıyaka kreşi de eklendi. Yapımında sona gelinen kreş yeni dönemde öğrencilerini ağırlamaya başlayacak. Her yönüyle tam donanımlı binalarda eğitim gören öğrenciler özel eğitim programlarıyla da kendilerini geliştirme imkanı bulacak. Çocuklar uzmanlar tarafından hazırlanan eğitim programlarıyla dönem içi eğitimlerinin yanı sıra yüzme, satranç, yabancı dil ve drama gibi eğitimler de alacaklar.

Yeni dönemde bin 200 öğrenci

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Anaokullarımızda çocuklarımızın eğitimlerinin eksiksiz olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Öğretim dönemi boyunca çocuklarımızın geleceğe daha donanımlı hazırlanması için çalışmalar yürüttük" dedi. Belediye bünyesinde bu yıl 700 öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Yaşar, "Bu rakamı bu yıl açacağımız okullarla birlikte bin 200 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ANKARA