Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı karakterleri isimleri, kahramanları kimlerdir? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı konusu ne?
Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı, Marvel Comics'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanmış, on dokuzuncu Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmi. Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi bugün ATV'de 22:00 'da ekranlara gelecek. Bunun ardından izleyiciler Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı karakterleri isimleri, kahramanları kimlerdir? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı konusu ne? merak etti. İşte detaylar...
Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı konusu nedir? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı karakterleri kimler?
YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI KONUSU NEDİR?
Sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, şu zamana kadar dünyanın uğradığı en büyük tehdidi oluşturmuştur. Steve Rogers ve Tony Stark arasında geçen olayda ikiye bölünen süper kahramanlar, bu tehdit karşısında yeniden bir araya gelerek güçlerini birleştirmeye karar verir. Dünyanın kaderi artık bu savaşın sonucuna bağlıdır.
YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi bugün 8 Eylül Çarşamba saat 22:00'da ATV'de yayınlanacak.
YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI OYUNCU KADROSU
Robert Downey Jr. - Tony Stark/Demir Adam Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Chris Hemsworth - Thor
Mark Ruffalo - Bruce Banner/Hulk
Chris Evans - Steve Rogers/Kaptan Amerika Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Scarlett Johansson - Natasha Romanoff/Black Widow
Benedict Cumberbatch - Dr. Stephen Strange
Don Cheadle - James "Rhodey" Rhodes/War Machine
Tom Holland - Peter Parker/Örümcek Adam
Chadwick Boseman - T'Challa/Kara Panter
Peter Dinklage - Eitri
Paul Bettany - Vision
Elizabeth Olsen - Wanda Maximoff/ Scarlet Witch
Jeremy Renner - Clint Barton/ Hawkeye
Chris Pratt - Peter Quill/ Star-Lord
Sebastian Stan - Bucky Barnes/ Winter Soldier
Tom Hiddleston - Loki
Idris Elba - Heimdall
YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI HANGİ KARAKTERLERİ VAR?
Tony Stark/Demir Adam
Thor
Bruce Banner/Hulk
Steve Rogers/Kaptan Amerika
Natasha Romanoff/Black Widow
Dr. Stephen Strange
James "Rhodey" Rhodes/War Machine
Peter Parker/Örümcek Adam
T'Challa/Kara Panter
Eitri
Vision
Wanda Maximoff/ Scarlet Witch
Clint Barton/ Hawkeye
Peter Quill/ Star-Lord
Bucky Barnes/ Winter Soldier
Loki
Heimdall