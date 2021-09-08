Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı karakterleri isimleri, kahramanları kimlerdir? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı konusu ne?

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı, Marvel Comics'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanmış, on dokuzuncu Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmi. Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi bugün ATV'de 22:00 'da ekranlara gelecek. Bunun ardından izleyiciler Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı karakterleri isimleri, kahramanları kimlerdir? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı konusu ne? merak etti. İşte detaylar...