Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı karakterleri isimleri, kahramanları kimlerdir? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı konusu ne?
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Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı karakterleri isimleri, kahramanları kimlerdir? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı konusu ne?

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı karakterleri isimleri, kahramanları kimlerdir? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı konusu ne?
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Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı, Marvel Comics'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanmış, on dokuzuncu Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmi. Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi bugün ATV'de 22:00 'da ekranlara gelecek. Bunun ardından izleyiciler Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı karakterleri isimleri, kahramanları kimlerdir? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı konusu ne? merak etti. İşte detaylar...

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı konusu nedir? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı karakterleri kimler?

YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI KONUSU NEDİR?

Sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, şu zamana kadar dünyanın uğradığı en büyük tehdidi oluşturmuştur. Steve Rogers ve Tony Stark arasında geçen olayda ikiye bölünen süper kahramanlar, bu tehdit karşısında yeniden bir araya gelerek güçlerini birleştirmeye karar verir. Dünyanın kaderi artık bu savaşın sonucuna bağlıdır.

YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi bugün 8 Eylül Çarşamba saat 22:00'da ATV'de yayınlanacak.

YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI OYUNCU KADROSU

Robert Downey Jr. - Tony Stark/Demir Adam Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Chris Hemsworth - Thor

Mark Ruffalo - Bruce Banner/Hulk

Chris Evans - Steve Rogers/Kaptan Amerika Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Scarlett Johansson - Natasha Romanoff/Black Widow

Benedict Cumberbatch - Dr. Stephen Strange

Don Cheadle - James "Rhodey" Rhodes/War Machine

Tom Holland - Peter Parker/Örümcek Adam

Chadwick Boseman - T'Challa/Kara Panter

Peter Dinklage - Eitri

Paul Bettany - Vision

Elizabeth Olsen - Wanda Maximoff/ Scarlet Witch

Jeremy Renner - Clint Barton/ Hawkeye

Chris Pratt - Peter Quill/ Star-Lord

Sebastian Stan - Bucky Barnes/ Winter Soldier

Tom Hiddleston - Loki

Idris Elba - Heimdall

YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI HANGİ KARAKTERLERİ VAR?

Tony Stark/Demir Adam

Thor

Bruce Banner/Hulk

Steve Rogers/Kaptan Amerika

Natasha Romanoff/Black Widow

Dr. Stephen Strange

James "Rhodey" Rhodes/War Machine

Peter Parker/Örümcek Adam

T'Challa/Kara Panter

Eitri

Vision

Wanda Maximoff/ Scarlet Witch

Clint Barton/ Hawkeye

Peter Quill/ Star-Lord

Bucky Barnes/ Winter Soldier

Loki

Heimdall

Haber Yorumları
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Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı karakterleri isimleri, kahramanları kimlerdir? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı konusu ne? - Haberler
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