Yenilikler ve gelecek temalı yatırımlar Akbank Yatırım Hizmetleri'ni 1 milyon yatırımcı ile liderliğe taşıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yenilikler ve gelecek temalı yatırımlar Akbank Yatırım Hizmetleri'ni 1 milyon yatırımcı ile liderliğe taşıdı

Yenilikler ve gelecek temalı yatırımlar Akbank Yatırım Hizmetleri'ni 1 milyon yatırımcı ile liderliğe taşıdı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Yatırım uzmanlığını tek noktada sunan Akbank Yatırım Hizmetleri, 1 milyon yatırımcı ve 140 milyar TL mevduat dışı yatırım bakiyesine ulaştı.

Yatırım uzmanlığını tek noktada sunan Akbank Yatırım Hizmetleri, 1 milyon yatırımcı ve 140 milyar TL mevduat dışı yatırım bakiyesine ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'ın, yatırım ve varlık yönetiminde ilk tercih edilen uzman banka olmak hedefiyle oluşturduğu Akbank Yatırım Hizmetleri, teknoloji, sağlık, enerji ve turizm gibi alanlara yatırım yapan gelecek temalı yatırım fonlarından yurt içi ve yurt dışı borsalar için mobil işlem uygulamalarına, altın, gümüş, petrol gibi kıymet yatırımlarından varant ve viop gibi türev ürünlere, çok geniş bir yatırım yelpazesini müşterilerine sunuyor.

Akbank Yatırım Hizmetleri, 1 milyon yatırımcı ve 140 milyar TL mevduat dışı yatırım bakiyesine ulaştı. Mobil teknoloji sayesinde bu hizmetler, 1.000 TL seviyelerinden başlayan her türlü varlık seviyesine ulaştırılırken, aynı zamanda yatırımcılar Akbank, Akportföy ve Akyatırım'ın finansal piyasalardaki uzmanlığı ile donatılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, Akbank'ın, Akbank Yatırım Hizmetleri ile en çeşitli yatırımları bile herkes için kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtti.

2020 ve 2021 yıllarında yatırım pazarının katlanarak büyüdüğüne dikkati çeken Keler, şunları aktardı:

"Hisse senedi yatırımcı sayısı 1.2 milyondan 2.5 milyona, nitelikli yatırım fonu yatırımcı sayısı 600 binlerden 1 milyona çıktı. Yeni yatırımcıların büyük çoğunluğu da 39 ve altı yaşlarındaki gençler. Bu yatırımcılar yeni teknolojiye, global hisse senetlerine, enerji ve sağlık gibi sürdürülebilir yatırımlara daha fazla yatırım yapmak istiyor. Bunların hepsini de bankalarının mobil uygulamalarından kolayca yapmayı bekliyor. Akbank Yatırım Hizmetleri olarak bizim de amacımız bu ihtiyaca en iyi cevap veren banka olmak. Akbank, Ak Yatırım, Ak Portföy uzmanlıklarını tek çatı altında toplayarak her varlık seviyesinde yatırımcıya tek noktadan hizmet modelini sunan ve tüm yatırım teknolojisini tek noktada birleştiren ilk bankayız. Geniş yatırım ürünü yelpazemizi, Akbank Mobil sayesinde en yeni, en hızlı, en kolay yatırım tecrübesi ile müşterilere açıp yatırımlarını istedikleri kanallarda hızlı ve güvenli şekilde takip edebilme imkanı sunarak alanımızda öne çıkıyoruz."

2021'de 52 bin yatırımcı, 2,4 milyar TL büyüklük

Açıklamada yer alan bilgilere göre ayrıca, gelecek temalı yatırımlarla da pazarda liderlik iddiasında olan Akbank Yatırım Hizmetleri'nin bu alanda sunduğu teknoloji, sağlık, enerji fonlarının toplam yatırımcı sayısı ise 2021 yılı içinde rekor kırarak 52 bin yatırımcıya ve 2,4 milyar TL yatırım büyüklüğüne ulaştı. Akbank bu fonlar arasında özellikle sürdürülebilir yatırımlar kategorisine giren sağlık ve enerji fonları gibi fonlarda büyümenin hızla artacağını öngörerek bu alanda 2030 yılına kadar 15 milyar TL'lik yatırım büyüklüğüne ulaşmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Sarp Akkaya Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Mert Günok Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yenilikler ve gelecek temalı yatırımlar Akbank Yatırım Hizmetleri'ni 1 milyon yatırımcı ile liderliğe taşıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 16:19:28. #1.13#

title