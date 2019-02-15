yenilikçilik kolay değil

Harvard profesörü Clayton M. Christensen; Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk gibi pek çok tanınmış CEO'nun iş hayatına dair fikirlerini değiştirdiği söylenen Yenilikçinin İkilemi'nde yeni teknolojilerin iş dünyasındaki hızlı ve kaçınılmaz etkilerini stratejik bir bakış açısıyla ele almayı hedefliyor.