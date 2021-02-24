Yenilikçi tasarımlar Agat taşının tanıtımına katkı sunmak için yarışacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince, Çubuk ilçesinden çıkarılan Agat taşının tanıtımına yardımcı olmak için "Agat Taşı Takı ve Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması" düzenlendi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince, Çubuk ilçesinden çıkarılan Agat taşının tanıtımına yardımcı olmak için "Agat Taşı Takı ve Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen yarışma, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor.

Çubuk ilçesinden çıkarılan Agat taşının tanıtımına yardımcı olmak ve modern tüketicinin ihtiyaçlarına uygun ürünlerin tasarlanması için düzenlenen yarışmayla Ankara'da tasarımın gücünü artırmak, el sanatları alanında özgün fikirlerin ve katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak da amaçlanıyor.

Tasarımların, Agat taşının kullanımını ön plana çıkarması, tema olarak başkentin kültürel değerlerini yansıtması, takı ve hediyelik eşya kategorisinde olması gerekiyor.

Yarışmaya katılan tasarımlarda malzeme olarak Agat taşı tek başına kullanılabileceği gibi cam, bakır, seramik, çini, deri, ahşap gibi malzemeler de yardımcı olarak kullanılabilecek.

Eserlerin son teslim tarihi 31 Mart

20 Ocak'ta başlayan yarışma için hazırlanacak eserler, 31 Mart'a kadar teslim edilecek.

Sonuçları 5 Haziran'da açıklanacak yarışmada ödül olarak birinciye tablet, katılım belgesi ve başarı belgesi, ikinciye ve üçüncüye ise kurumsal hediyeler ile katılım belgesi ve başarı belgesi verilecek.

Amatör, profesyonel tüm tasarımcılara ve el sanatları alanında çalışan zanaatkarlara açık olan yarışmaya, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümü, güzel sanatlar fakülteleri resim, heykel, seramik bölümleri ve mimarlık fakültesi bölümleri lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri veya mezunları da katılabilecek.

Tüm başvurular, "agattasitasarim@gmail.com" adresine mail yoluyla gönderilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu