"Yenilikçi Sınıf Ortamları" tamamlanmaya devam ediyor

BİGEP kapmsamında hayırseverler tarafından yaptırılan Yenilikçi Sınıf Ortamları bir bir tamamlanıyor.

BİGEP kapmsamında hayırseverler tarafından yaptırılan Yenilikçi Sınıf Ortamları bir bir tamamlanıyor.

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında imzalanan protokollerle, hayırsever iş insanları ve meslek odaları tarafından okullarda yapılacak "Yenilikçi Sınıf Ortamları" bir bir tamamlanmaya devam ediyor. Burdur Valisi Hasan Şıldak, donatımları tamamlanan atölye, sınıf ve salonları sosyal medya hesabından paylaşarak, bu hassas süreçteki eğitime yapmış olduğu katkıları dolayısıyla hayırsever iş insanları ve odalara teşekkür etti.

Vali Şıldak yaptığı paylaşımda, "Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında Hayırseverlerimiz tarafından Okullarımıza kazandırılan Atölye, Sınıf ve Salonlar tamamlanmaya başladı. Burdur Eğitimine bu süreçteki değerli katkıları için bütün hayırseverlerimize, odalarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BURDUR

Kaynak: İHA