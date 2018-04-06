Gençlik Eğitim Kurumları tarafından eğitim ve oyun temalı "Yenilikçi Eğitim Kongresi" gerçekleştirildi.

Ana teması eğitim ve oyun olan kongrede alanında uzman birçok akademisyen ve araştırmacı, eğitime ait güncel gelişmeler, deneyimler ve inovatif yaklaşımları paylaştı.

Gençlik Eğitim Kurumları Genel Müdürü Barış Çağlayan Çakır, eğitim öğretim hayatına başladıkları günden bu yana eğitimdeki yeni gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Kongre Koordinatörü Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bengü Türkoğlu ise, kongrenin muhteviyatı ve katılımcıların çeşitliliği yönünden Konya için önemli olduğunu kaydetti.

Türkoğlu, "Neden böyle bir kongre düzenleme ihtiyacı duydunuz sorusunun bendeki cevabı fakültedeki öğretmen adaylarımdır. Öğretmen adaylarımın Konya'da eğitime dair geniş çaplı kongrelerin düzenlenmediği yönündeki serzenişleri, katıldığım kongrelerde edindiğim bilgileri paylaştığımda gözlerindeki ışıltı bana Konya'da öğretmen adaylarının, öğretmenlerin ve ebeveynlerin katıldığı bir kongrenin hayalini kurdurdu." diye konuştu.

Kongre, atölye çalışmaları, katılımcılara sertifikalarının verilmesi ve kitap imza programı ile son buldu.

Kongreye, Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve davetliler katıldı.