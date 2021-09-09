Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "Türkiye, dış politikada iki büyük birlik kurulmasına öncülük etmeli"
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "Türkiye, dış politikada iki büyük birlik kurulmasına öncülük etmeli"

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: 'Türkiye, dış politikada iki büyük birlik kurulmasına öncülük etmeli'
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin dış politikada, iki büyük birlik kurmasına öncülük etmesini istedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin dış politikada, iki büyük birlik kurmasına öncülük etmesini istedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dış politikaya ilişkin iki somut önerisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önünü açacak asıl önemli konunun, ülkenin kendi planıyla yaratacağı alanlar ve dış politika çıkışları olduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye'nin dış politikada, iki büyük birlik kurmasına öncülük etmesini istiyoruz. Birincisi Müslüman ülkelerle gümrük birliği, ticari ve ekonomik birlikler, ikincisi Türk ve topluluklarıyla siyasi birlikler." dedi.

Kurulmasını istedikleri birliklerin Türkiye'ye sağlayacağı yararlara ilişkin Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hem Müslüman ülkelerle hem Türk coğrafyasıyla ilişkileri güçlenecek. Ekonomik potansiyelimiz tavan yapacak, ürettiğiniz anda nereye satarsınız diye düşünmeyeceksiniz. Türkiye'nin çok ciddi manada istihdamına, ihracatına katkı sağlayacak. Türkiye'nin döviz sorunu olmayacak. Türkiye pozisyon olarak hem Avrupa'ya hem Amerika'ya hem Çin'e karşı yeni güç merkezinin starı olacak. Çünkü bu kadar ülkeyi toparlayıp, organizasyonlarda birleştirip birbirine bağlamak büyük bir güçtür, Türkiye bu güce sahip olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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