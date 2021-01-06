Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığını savundu

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Türkiye'de basın özgürlüğü ve tarafsızlığının bulunmadığını iddia etti.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Türkiye'de basın özgürlüğü ve tarafsızlığının bulunmadığını iddia etti.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, basın özgürlüğü konusunda Sınır Tanımayan Gazeteciler endeksine göre, Türkiye'nin 180 ülke arasında 154'üncü sıraya düştüğünü söyleyerek "Bizde basın özgürlüğü yok. Tarafsızlık hiç yok. Adam kayırma var, yandaş politikası var." diye konuştu.

İstanbul Kartal'daki esnaf ziyareti sırasında, birisi eski Kartal CHP Meclis Üyesi olmak üzere 3 kişinin kameraların önünde provokasyonda bulunduğunu söyleyen Yılmaz, birkaç dakika süren bu olayın bir televizyon kanalı tarafından haberleştirilme şeklini eleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan