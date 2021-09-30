Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: 'Türki cumhuriyetlerle siyasi, Müslüman ülkelerle ticari birlik kurulmalı' - Haberler
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "Türki cumhuriyetlerle siyasi, Müslüman ülkelerle ticari birlik kurulmalı"

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz:

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin, Türk Cumhuriyetleri ile siyasi, Müslüman ülkelerle ticari birlik kurmasını istedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin, Türk Cumhuriyetleri ile siyasi, Müslüman ülkelerle ticari birlik kurmasını istedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dış politikaya ilişkin önerilerini sıraladı.

Suriye'de Türk askerinin hakim olduğu bölgelerin, tek bir idare altında toplanmasını talep eden Yılmaz, "Suriye'de bir federal çözüm perspektifi ortaya çıkarsa burası bize yakın bir bölge olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde yerini alır. Böyle devam eder, ABD Fırat'ın doğusuna yüklenir ve orada PKK'yı devlet haline getirir, engellememiz mümkün olmazsa o zaman buradaki bölge, mukadderatını kendi belirleyebilir, belki Türkiye'ye bağlanmak isteyebilir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, AB ve ABD ile ilişkilerinin gergin olduğunu, Rusya ile inişli çıkışlı devam ettiğini öne süren Yılmaz, Rusya ile ilişkilerin kopması halinde Türkiye'nin dış ilişkilerde zor duruma düşebileceğini ve ticari pazarların kapanabileceğini iddia etti. Yılmaz, "Bu olasılığa karşı, Türki Cumhuriyetlerle siyasi, Müslüman ülkelerle ticari, gümrük ve ekonomik birlik kurulmalı." dedi.

Yılmaz, TBMM'nin yeni yasama yılına yarın başlayacağını hatırlatarak "Meclis neyi tartışacak? Yetkisi mi var? Deli saçması gibi o bunu, bu onu ziyaret ediyor. Zannedersiniz büyük şeyler oluyor. Bunların hepsi Erdoğan'ın değirmenine su taşıyanlar. Burada, Erdoğan'ın oluşturduğu muhalefet var." görüşünü savundu.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: 'Türki cumhuriyetlerle siyasi, Müslüman ülkelerle ticari birlik kurulmalı' - Haberler
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