Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "Sınırların acilen göçe kapatılması lazım"

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Sınırların acilen göçe kapatılması lazım." dedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Sınırların acilen göçe kapatılması lazım." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Suriye ve Afganistan'dan gelenlerle adeta bir "göçmenistan" olduğunu ileri sürdü.

Daha önce "Biz el Bab'da şehit veriyoruz, Suriyeli gençler sahillerde eğleniyor" demesi üzerine ağır eleştirilere maruz kaldığını hatırlatan Yılmaz, "Türkiye bugün 5 milyondan fazla Suriyeliyi barındırıyor. Her yer göçmen. Bugün sınırlar resmen kalkmış gibi. Ülkenin özellikle sahil bölgeleri göçmen dolu. Hani bu insanlar savaştan kaçmıştı. Biz bu ülkeyi ortada bulmadık, bir bedel ödedik. Bizim geleceğimizin elimizden kayıp gitmesine yol açamazsınız." diye konuştu.

Öztürk Yılmaz, Suriyeli sığınmacıların yarattığı sorunları unutturmak için şimdi de Afgan göçmenlerin gündeme getirildiğini söyledi.

Günlerdir kamyonlarla, tırlarla Afgan göçmenlerin taşındığını anlatan Yılmaz, "Sınırların acilen göçe kapatılması lazım. Türkiye'nin mutlaka vize rejimini değiştirmesi gerekiyor. E-vize diye bir şey tutturdular. Uçaklar dolu geliyor, boş gidiyor. Bu uygulamadan acilen vazgeçilmesi lazım." görüşünü savundu.

Yılmaz, muhalefet partilerinin de ülke gündemi ile ilgili hiçbir önerisinin olmadığını, yaptıkları tek işin hataları eleştirmek olduğunu ileri sürerek, "Toplama muhalefet, dış destekli kukla muhalefet bugün Türkiye'nin önüne hiçbir öneri sunamadığından bizim sunduğumuz fikirler konuyu bilmeyenler için aykırı gelebilir. Bizim dışımızda her parti, göçmenlerin entegrasyonunu istiyor. Bunları neden meşrulaştırıyorsunuz? Yenilik Partisi olarak bunların hepsinin gönderilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen