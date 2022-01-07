Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Kazakistan'daki olayları değerlendirdi Açıklaması

ARDAHAN (AA) - Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Kazakistan'da yaşanan olaylarına ilişkin, "Halk orada adam yerine konmak istiyor, kukla olmak istemiyor veya kuklalar tarafından yönetilmek istemiyor." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kazakistan'da LPG fiyatlarının zamlanmasının ardından başlayan protesto ve şiddet olaylarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Bu yüzyılın, baskıcı, tek adam yönetimlerinin, diktatörlerin yılı olduğunu söyleyen Yılmaz, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in görevinden ayrıldığı halde bütün kritik atamalarda etkisi bulunduğunu, perde arkasından ülkeyi yönettiğini savundu. Kazakistan'daki olayların ardından diğer diktatör ülkelerin destek yolladığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Rus barış gücünü ülkeye çağıran yetkililer kardeşiniz de tek adam yönetimine karşı isyan edenler bizim kardeşimiz değil mi? Tek adam yönetimlerinin sonu bu oluyor. Kazakistan bizim kardeşimiz, Nursultan Nazarbayev zamanında görevini yaptı ama orada da bir halkın talebi, özlemi var. Halk orada adam yerine konmak istiyor, kukla olmak istemiyor veya kuklalar tarafından yönetilmek istemiyor. Erdoğan milleti tehdit ediyor, 'Sokağa inerseniz size gününüzü gösteririm.' diyor. Ne farkın kalıyor o zaman senin Kazakistan'dan? Dikkat edin herkes susuyor, kimse yazmıyor, yazamıyor. Televizyondakiler üç maymunu oynuyorlar."

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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