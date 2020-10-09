Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Kafkaslar'daki istikrarın sağlanmasının ancak Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları terk etmesi ile mümkün olacağını söyledi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Kafkaslar'daki istikrarın sağlanmasının ancak Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları terk etmesi ile mümkün olacağını söyledi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarında 13. günün geride kaldığını, bugün iki ülke dışişleri bakanının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Moskova'da bir araya geleceğini belirtti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda bir ateşkes ya da ara vermenin Ermenistan'a zaman kazandıracağını ifade eden Yılmaz, "Bugün Moskova'daki görüşmelerden bir ateşkes çıkarsa Azerbaycan durdurulmuş olacak ve bu Ermenistan'ın kazancı anlamına gelecek." dedi.

Bölgeye herhangi bir barış gücünün de sokulmaması gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, bu tür senaryoların hayata geçirilmesi halinde Azerbaycan'ın elinin zayıflayacağını söyledi. Yılmaz, Karabağ ve civarındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması noktasında ateşkese razı olunmaması gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan'ın 13 günde önemli stratejik noktaları ele geçirdiğini anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların devam etmesi, hızlandırılması önem taşıyor. Ermenistan'ın amacı Azerbaycan'ı işgal altındaki Karabağ'a değil, uluslararası tanınmış topraklara çekmek. Her halükarda Ermenistan'ın amacı kendi topraklarında Azerbaycan'ı bir savaşa sürüklemek ve böylece Rusya'nın desteğini almak. Türkiye bu konuda Azerbaycan'ı uyarmalı. Rusya'nın bir ara bölge oluşturma önerisini de Azerbaycan'ın reddetmesi gerekiyor. Ermenistan için bu savaş bir avantaja dönüştürülebilir. Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin artarak devam etmesi önemlidir. Bölgedeki kirli savaşa her ülke karışırken Türkiye'nin kardeşi Azerbaycan'a yardım etmesini sorun edenler dönüp aynaya bakması lazım. Kafkaslar'daki istikrarın sağlanması ancak Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları terk etmesi ile mümkün olacaktır."

Öztürk Yılmaz, Ermenistan'ın, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen enerji nakil hatlarının geçtiği Tovuz bölgesine saldırı hazırlığında olduğuna dair istihbari bilgiler aldıklarını öne sürerek, Azerbaycan ordusunun o bölgede teyakkuz halinde olmasının önemine işaret etti.

"Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge acilen ilan edilmelidir."

Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de büyük bir fiyasko yaşadığını ileri sürdü.

Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin ya da Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın taraf edilmesinin başarısızlık olduğunu savunan Yılmaz, Yunanistan'ın Navtex ilan ettiğini anımsattı. Yılmaz, "Hükümet orada münhasır ekonomik bölgeyi ilen etseydi bunlar olmayacaktı. Olsaydı da Yunanistan orada işgalci pozisyonuna sokulacaktı ve o bölgenin bize ait olduğunu tescillemiş olacaktık. Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge acilen ilan edilmelidir. Orada Yunanistan'ın yapacağı her türlü faaliyet yasa dışı ilan edilmelidir. Gerekirse orada kuvvet kullanılmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen