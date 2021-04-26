Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "Ermenilerin borazanlığını yapanlar bir bedel ödemeli"

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi ve sonrasında yaşananlara ilişkin, "Ermenilerin borazanlığını yapanlar bir bedel ödemeli." dedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi ve sonrasında yaşananlara ilişkin, "Ermenilerin borazanlığını yapanlar bir bedel ödemeli." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin zor bir döneme girmeye başladığını, Biden yönetiminin daha önceki hasmane tutumunu devam ettirmek istediğini dile getirdi.

Biden'in, Ege'de Yunanları, 1915 olayları hakkında Ermenileri, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda AB'yi desteklediğini, bu tutumuyla Türkiye'ye herhangi bir alan açmak istemediğini belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanı'nın bu noktada sessiz kalmasını anlayamıyorum. Cevap vermediğiniz zaman dışarıda farklı algılanır ve öylede algılanıyor. Bu tür olayların yaşanmasındaki neden; Türkiye, sözde soykırım kararını tanıyan ülkelere karşı herhangi bir yaptırım uygulamadı. Nedense bunun bedelini ödetemiyoruz. Bir maliyet olmayınca herkes istediği gibi at koşturuyor." ifadelerini kullandı.

Öztürk Yılmaz, ABD'nin açık tavrı karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 6 ay ABD ile görüşmemesini önerdi.

"Ermenilerin zulmüne uğramış bir yörenin çocuğu" olduğunu ifade eden Yılmaz, yapılan açıklamalarda ana muhalefet partisinin, İstanbul İl Başkanı'nın "soykırım" nitelemesi yapmasına sessiz kalmasını da anlayamadığını söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün güç zehirlenmesi yaşayanlar ya da kabadayı gibi gezenler, yarın toplumda sünepe gibi dolaşabilirler. Bu ülke bizim ülkemiz. İftira Türkiye'ye atılıyor. Benim sülalemin, yedi ceddimin soykırım yaptığı söyleniyor. O makamda oturuyorsan çıkıp iki kelime etmeyi bileceksin. Bunu yapıyorsun da arkanda mı durmuyoruz? Yap duralım. Sana bilerek 'soykırım yaptı' diyen insanın eli sıkılmaz. Temsilciler Meclisi üyeleri ile senatörlere yaptırım uygulanması lazım. Ermenilerin borazanlığını yapanlar bir bedel ödemeli. 'Soykırım' diyenlerin cezalandırılmasına ilişkin acilen bir yasa çıkarılmalı. Ermeniler, soykırım konusunda diretecek ve akademik tez bile yazdırtmayacaklardır. Açtığınız arşivlere ilişkin bir makale yayınlayın. Türkiye'nin tarihi tezlerini savunabilecek iyi bir yayın ekibi oluşturulması şarttır. Avrupa'da 'Sözde soykırım' diye bir kitabın çıkmasını isterim. Tepkiyi verirken zeki olmak, aklıselimi kaybetmemek lazım. Dışarıda mücadele edelim istiyoruz ama içeride de çok Ermeni sevici var. Bunlar, ekmeğini yediği ülkeye ihanet eden ahlaksızlardır."

Yılmaz, KKTC'de iki devletli bir çözüm için gereğinin yapılması gerektiğini, Cenevre'de kurulan masanın BM'nin federasyon masası olduğunu söyledi.

KKTC'nin daha önceki cumhurbaşkanının yaptığı hataların durumu bu noktaya getirdiğini ifade eden Yılmaz, "KKTC'yi federasyon olarak tanımak isteyecekler. Dolayısıyla o masaya gidilmemelidir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen