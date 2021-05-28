Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "Biden'in ağzına bakan muhalefet Türkiye'ye demokrasi getiremez"

Yenilik Partisi Genel Başkanı, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin A'dan Z'ye değişime ihtiyacı olduğunu savunarak, "Bunu kukla muhalefet yapamaz. Dış destekli kukla muhalefet, Joe Biden'in ağzına bakan muhalefet Türkiye'ye demokrasi getiremez." dedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin A'dan Z'ye değişime ihtiyacı olduğunu savunarak, "Bunu kukla muhalefet yapamaz. Dış destekli kukla muhalefet, Joe Biden'in ağzına bakan muhalefet Türkiye'ye demokrasi getiremez." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin açılışının 100. yılı anısına bastırılarak, milletvekillerine gönderilen hatıra paraların bir yüzünde TBMM binası, diğer yüzünde ise 100. yılı sembolize eden figürün bulunduğunu belirtti.

Herkesin alışkın olduğu Atatürk resminin, bu hatıra paralarda yer almadığını savunan Yılmaz, "Ben Atatürk'ün olmadığı hiçbir şeyi kabul etmiyorum ve bunu bugün iade edeceğim. Meclis dediğin nedir? Taş duvar. O içindeki ruhu temsil eden lideri buradan atarsan, biz de gönderdiğiniz hediyeyi kabul etmez, iade ederiz. Bu Meclisi kuran, buranın açılışını sağlayan Atatürk'ün resmi Meclisin 100. yıl açılışı için hazırlanan hediyelerde yer almıyorsa insanların utanması değil, öfkelenmesi lazım. Bunu çöpe atmadığıma, başlarına çalmadığıma dua etsinler." diye konuştu.

Türkiye gündeminin, günlerdir "siyaset-mafya ilişkileri" ile çalkalandığını savunan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, grup toplantısında yaptığı açıklama sonrasında suç örgütü elebaşı hakkında yakalama kararının çıkarıldığını ileri sürdü.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de olup biten iddialar mutlaka araştırılmalıdır diyeceğim, ama boş bir cümle olduğunu biliyorum. Cumhurbaşkanı konuştuktan sonra harekete geçen yargı mı araştıracak? Dış destekli kukla muhalefet bu iddiaları soramaz. Dış destekli muhalefet, kayıkçı kavgasında AKP'ye can simidi oluyor. Çünkü onun görevi de eleştirir gibi yapmak, topu taca atmak. Bu dönemin daha fazla sürebileceğine inanmıyorum. Türkiye'nin A'dan Z'ye değişime ihtiyacı var. Bunu kukla muhalefet yapamaz. Dış destekli kukla muhalefet, Joe Biden'in ağzına bakan muhalefet Türkiye'ye demokrasi getiremez. Bu düzen Anadolu'nun yollarında değişecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen