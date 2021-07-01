Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "(Akşener'in açıkladığı Artagan projesi) Bizim fikirlerimiz kopya ediliyor"
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "(Akşener'in açıkladığı Artagan projesi) Bizim fikirlerimiz kopya ediliyor"

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: '(Akşener'in açıkladığı Artagan projesi) Bizim fikirlerimiz kopya ediliyor'
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıkladığı Artagan projesindeki "dijital para" ve "dijital vergi" konularını daha önce kendilerinin gündeme getirdiğini belirterek "Bizim fikirlerimiz bazı siyasi parti başkanları tarafından kopya...

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıkladığı Artagan projesindeki "dijital para" ve "dijital vergi" konularını daha önce kendilerinin gündeme getirdiğini belirterek "Bizim fikirlerimiz bazı siyasi parti başkanları tarafından kopya ediliyor, değiştiriliyor." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclis'in "Hükümeti meşrulaştırma, AKP'nin değirmenine su taşıma Meclisi" haline geldiğini ileri sürerek "Meclis, bugün yoktur. Meclis bir asambledir. Buranın yetkisi kalmamıştır." görüşünü savundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıkladığı Artagan projesinde yer alan "dijital para" ve "dijital vergi" konularını daha önce kendisinin gündeme getirdiğini söyleyerek "Maalesef Türkiye'de taklit, kopyacılık çok ileri safhaya ulaşmış." diye konuştu.

"Hepimiz Buradayız Oluşumu" olarak 2019 yılında açıkladıkları manifestodan "Kağıt ve madeni para kaldırılacak, dijital paraya geçilecektir. Dijital paraya geçilince kayıt dışı para dolaşımına son verilecek. Böylece devlet harcamaları denetlenebilir ve şeffaf olacaktır." ifadelerini okuyan Yılmaz, "Bizim fikirlerimiz bazı siyasi parti başkanları tarafından kopya ediliyor, değiştiriliyor. Bunlar da kendilerini, topluma proje olarak takdim ediyorlar." diye konuştu.

Öztürk Yılmaz, Libya'daki gelişmelere de değinerek uluslararası toplumun, ülkedeki bütün yabancı kuvvetlerin ve paralı askerlerin çekilmesini istediğini, Türkiye'nin bu noktada baskı altına girdiğini söyledi.

Türkiye'nin Libya'da yalnız olduğunu ifade eden Yılmaz, hükümetin acilen Libya'da farklı grupları yanına çekecek yeni bir strateji ve ekip oluşturmasını önerdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "(Akşener'in açıkladığı Artagan projesi) Bizim fikirlerimiz kopya ediliyor" - Haberler
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