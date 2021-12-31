Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "2022'de sahaya inerek yurttaşlarımızı yeniliğe çağıracağız"

ARDAHAN (AA) - Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "2022'de sahaya inerek yurttaşlarımızı yeniliğe çağıracağız." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bu yıl yoksulluk ve zorluklara mahkum edildiğini savundu. 2021'de yüksek faiz, yüksek enflasyon, yüksek döviz kuru ve yüksek dış borç oranının ekonomiyi mahvettiğini öne süren Yılmaz, bu yıl "yandaşlığın zirve yaptığını" iddia etti. Yeni yılda "yenilik çağrısı" başlatacağını bildiren Yılmaz, "2022'de sahaya inerek yurttaşlarımızı yeniliğe çağıracağız. Yenilik Partisi olarak bu siyasi dinozorların devrine son vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirirken de "Yenilik istemiyorsak riyakar ve ikiyüzlüyüz. Aynı partilere oy verip farklı sonuç beklemek, akılsızlık değil midir? Bu sisteme son vermek için vatandaş, oyuyla hem muhalefeti hem de iktidarı bitirmelidir. ya bu siyasi dinozorlar çağını bitireceğiz ya da bu sistemle devam edeceğiz. Bu sistem zaten bizi ezdi, sömürdü. Öte yandan Millet İttifakı belediyeleri, yalandan boş vaatlerle milleti kandırdılar. Bunlar birbirinin yedek lastiği ve kuklası." sözlerini sarf etti.

Kendisi hakkında yayınlanan bir habere tepki gösteren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Birgün gazetesi, beni sırf CHP'ye yalakalık yapmak için eleştiriyor. Benim için gazete paçavrasısın, tuvalet kağıdından bile daha değersizsin. Sizin finans kaynaklarınızı tek tek dökeceğim. Din istismarcıları ne ise oradaki mezhep istismarcıları da aynıdır. Ben senin mezhebinden olmadığım için mi bunu yapıyorsun bana? Sakın bir daha böyle bir şey yapma. Türkiye'de başka bir şeyi başlatırsın. Halkla buluşuyorum, bir tane haber yapmazsın. Niye Erdoğan'ın kurduğu sistemin bir parçası olmuyorum, Genel Kurul çalışmalarına katılmıyorum diye beni eleştiriyorsun. Bunu da CHP'nin başındaki kuklaya iyi görünmek için yapıyorsun."

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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