YENİLERİ DENİZE İNDİ, ESKİLERİ ÇÜRÜMEYE TERKEDİLDİ - Haberler
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YENİLERİ DENİZE İNDİ, ESKİLERİ ÇÜRÜMEYE TERKEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da yeni deniz taksiler suya indirilirken daha önce kullanılan deniz taksiler ise Kemerburgaz'da çürümeye terkedildi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da yeni deniz taksiler suya indirilirken daha önce kullanılan deniz taksiler ise Kemerburgaz'da çürümeye terkedildi.

İstanbul'da denizden kolay ulaşımın sağlanması düşünülerek hizmete alınan deniz taksilerin işletme hakkı 2011 yılında İstanbul Şehir Hatları tarafından Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları işletme A.Ş('ye verilmişti. Bunun ardından firma Boğaz ve Adalar hattında tek yetkili firma olarak yolcu taşımaya başladı. Ancak Deniz taksilerin hizmeti 2013 yılından itibaren aksamaya başladı. Maaşlarını alamayan çalışanların ve diğer alacaklıların açtıkları davalar sonucu deniz taksilere haciz kondu. Motor ve elektronik donanımları sökülen deniz taksiler bir süre Haliç içinde kaderine terk edildi. Bunlardan 4 tanesi çıkan bir yangın sonucu yandı. Tekneler 2020 yılında vinçlerle Haliç'ten çıkarılarak bugün halen bekledikleri yere götürüldü.

Bugün halen Kemerburgaz'daki yediemin otoparkının yanındaki boş alanda bekleyen 13 tekne nedeniyle bölge adeta bir tekne mezarlığına dönmüş durumda. Deniz taksilerin çoğu parçalanmış ve artık yüzemez halde bulunuyor. 'Deniz taksi mezarlığı' havadan görüntülendi.

YENİLERİ DENİZE İNDİ, ESKİLERİ ÇÜRÜMEYE TERKEDİLDİ

YENİLERİ DENİZE İNDİ, ESKİLERİ ÇÜRÜMEYE TERKEDİLDİ

YENİLERİ DENİZE İNDİ, ESKİLERİ ÇÜRÜMEYE TERKEDİLDİ

YENİLERİ DENİZE İNDİ, ESKİLERİ ÇÜRÜMEYE TERKEDİLDİ

YENİLERİ DENİZE İNDİ, ESKİLERİ ÇÜRÜMEYE TERKEDİLDİ

YENİLERİ DENİZE İNDİ, ESKİLERİ ÇÜRÜMEYE TERKEDİLDİ

YENİLERİ DENİZE İNDİ, ESKİLERİ ÇÜRÜMEYE TERKEDİLDİ
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