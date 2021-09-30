Yenilenmiş sertifikalı cep telefonlarının satışında KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yenilenmiş sertifikalı cep telefonlarının satışında KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak

AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi
Yenilenmiş sertifikalı cep telefonlarının satışında KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak

En az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının "yenilenmiş ürün" garantisi verilerek satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

En az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının "yenilenmiş ürün" garantisi verilerek satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer?Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin?Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla yenileme merkezi ve yetkili satıcılar tarafından "yenilenmiş ürün" garantisi verilerek satışında yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, kararın ekonomiye sağlayacağı katkıya dikkati çekti.

Sayan, "Özellikle yenilenmiş cep telefonlarının ekonomimize yeniden kazandırılması için çok güzel bir gelişme. Sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri
Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e indirildi

Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e indirildi

 Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvuruları yarın sona eriyor

Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvuruları yarın sona eriyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdullah Öcalan
Magazin Oğuzhan Koç Gülben Ergen Prens William
Spor Abdullah Avcı Bülent Uygun
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Ersin Tatar Bülent Uygun Rüya Tabirleri Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yenilenmiş sertifikalı cep telefonlarının satışında KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 09:49:06. #1.11#