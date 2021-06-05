Yenilenen Suzuki GSX-S1000 eylülde Türkiye'de

Yenilenen Suzuki GSX-S1000 bu yılın eylül ayında, Türkiye'de Suzuki'nin tek distribütörü Doğan Trend Otomotiv aracılığıyla satışa sunulacak.

Yenilenen Suzuki GSX-S1000 bu yılın eylül ayında, Türkiye'de Suzuki'nin tek distribütörü Doğan Trend Otomotiv aracılığıyla satışa sunulacak.

Suzuki açıklamasına göre, şirket, ilk kez 2015 yılında ürettiği "naked" sınıfının dikkati çeken motosikleti GSX-S1000'i yeni tasarımı, şasisi ve Suzuki teknolojileriyle güncelledi. Daha kontrollü, daha çevik ve daha güçlü bir yapı sunan Suzuki GSX-S1000, heyecan verici sürüş deneyimlerini caddelere taşımak için yenilendi. Bu kapsamda Suzuki GSX-S1000, günlük kent kullanımlarını, uzun yol sürüşlerini ve bol virajlı sportif sürüşleri ideal biçimde isteyen herkese hitap ediyor.

Yenilenen GSX-S1000, dikkati çekici tasarım detayları ve 999 cc'lik motor gücü ve performansına ek olarak, son teknolojiye sahip sürüş kontrol sistemleriyle çıtasını ve iddiasını daha da yükseltiyor. Ayrıca GSX-S1000, sağlamlığının yanında, hafif ve kompakt şasisiyle de sınıfının muadillerinden ayrışıyor. Sunduğu renklerle de motosiklet tutkunlarını harekete geçiren GSX-S1000; Suzuki'nin marka sembolü olarak bilinen ana rengi "Metalik Triton Mavisi (YSF), yeni geliştirilen Parlak Mat Mekanik Gri (QT7) ve Parlak Işıltılı Siyah (YVB)" olmak üzere üç farklı gövde rengi seçeneğiyle tercih ediliyor.

Yenilenen GSX-S1000 önümüzdeki eylül ayında,Türkiye'de Suzuki'nin tek distribütörü Doğan Trend Otomotiv aracılığıyla satışa sunulacak.

Açıklamaya göre, kapsamlı bilgisayar analizleri ve kil modelleme süreçlerinin titizlikle uygulandığı GSX-S1000'in tasarımında, güçlü, sportif ve kıvrak yapı net olarak yansıtılıyor. İlk etapta radikal altıgen Koito LED far tasarım, şık ön görünümle bütünleşerek göze çarpıyor. Far tasarımını çevreleyen zarif granaj, Suzuki'nin GP yarış motosikletlerinde ve ayrıca yeni nesil savaş jetlerinde uygulanan keskin hatları anımsatıyor. Motosikletin kompakt ön bölümü, kısa susturucu ve kuyruk tasarımıyla birleşerek, motor bölgesindeki kaslı yapıyı öne çıkarıyor. Çift lensli LED arka stop lambalarıysa, kompakt kuyruğun şık çizgilerini daha da vurguluyor. GSX-S1000'in 19 litre menzil sunan yakıt deposundaki yeni Suzuki logoları ve yan gövdedeki model numarası etiketleri de, modern imajıyla GSX-S1000'in dinamik yapısını destekliyor. Genel iskeletin yan bölümleri gibi kısmi yüzeylerde ise kalite algısını daha da güçlendirmek için geliştirilen, karbon fiber benzeri bir yapıyla kaplanmış desenler yer alıyor. Motosikletin, özel tasarımlı anahtar tutma yerinde de GSX-S logosu ışıldıyor. Sürücü ve yolcu için olan bağımsız koltuklar, sportif görünümü desteklerken uzun yol konforuna da katkı sağlıyor.

Her koşula uyumlu yenilenen motor, her devirde fazla tork değeri

Güncellenen GSX-S1000'de, süper spor performansı sunan 999 cc hacimli, dört zamanlı DOHC, sıvı soğutmalı sıralı dört silindirli motor yer alıyor. Birçok zafere imza atan Suzuki GSX-R1000'in DNA'sını miras alan söz konusu motor, yol kullanımlarına uyarlanmasıyla birlikte, MotoGP yarışları için geliştirilen ileri teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Naked motosiklet karakteristiğine göre optimize edilen yüksek performanslı motor, bu kapsamda hem sportif hem de günlük sürüş gereksinimlerine uyum sağlıyor. Özellikle alt ve orta devirlerde yumuşak ve akıcı bir güç üretimine olanak tanıyor. Motorun eksantrik mili, supap yayları, debriyaj ve egzoz sisteminde yapılan yenilikler, daha dengeli perfomans sunarken, Euro 5 emisyon standartlarını yerine getiriyor. GSX-S1000'in yeni motoru, önceki nesil ile kıyaslandığında da alt devirlerde çok daha fazla tork değerini kullanıma sunuyor. Bu değer, düşük hızda seyrederken ani hızlanma isteklerine daha çabuk cevap verebilmeyi sağlıyor. Motor aynı zamanda orta ve üst devir bandında da yüksek tork üretimiyle canlı bir sürüş hissi sunuyor.

-Yeni nesil kavrama, konforu daha da artırıyor

GSX-S1000'in bir önceki neslinde yer alan kaydırmalı kavrama, Suzuki Clutch Assist System (SCAS) ile daha da ileriye taşınıyor. Sistem kapsamında kaydırmalı kavrama, negatif motor torkunu azaltmak ve yüksek devirde vites küçültürken motor freni etkisini azaltmak için zaman zaman devreden çıkıyor. Böylece tekerleğin kilitlenmesinin önüne geçilirken, daha yumuşak bir yavaşlama sağlanıyor. Sürücü, daha güvenli bir şekilde vites küçültürken, virajlara da daha kontrollü giriyor. Bu destek, aynı zamanda hızlanmada debriyajın kavrama kuvvetini artırıyor. Böylelikle tork, arka tekerleğe verimli şekilde aktarılıyor ve yumuşak yayların kullanımı sağlanıyor. Sürücü de yoğun dur-kalklarda debriyaj kolunu hafif bir dokunuşla kullanarak sürüş konforunu artırıyor.

GSX-S1000, Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi'nin (S.I.R.S) gelişmiş elektronik özellikleriyle donatılıyor. Sistem kapsamındaki Suzuki Sürüş Modu Seçici (SDMS) farklı sürüş koşulları için 3 mod sunuyor. Bu modlardan, sürücü gazı açarken en keskin tepkiyi sağlayan Mod A (Aktif), pist veya virajlı ormanlık yollarda sportif sürüşlere olanak tanıyor. Günlük kullanımlarda güven sağlayan Mod B (Temel), aynı maksimum güç üretimine sahip olup, gaz emirlerine sistemin daha yumuşak cevap vermesini sağlıyor. Mod C (Konfor) ise yine aynı maksimum güç üretimine sahipken, yumuşak gaz kelebeği tepkisi ve gaz kelebeği açıldığında sınırlanan tork üretimi, ıslak veya kaygan yüzeyler gibi olumsuz yol koşullarında konforlu ve kontrollü bir sürüş sunuyor.

Daha çok fonksiyon sunan LCD ekran

Suzuki GSX-S1000, sahip olduğu elektronik donanımlarla da sürüş keyfini artırıyor. Sürüş için gerekli olan tüm bilgileri veren parlaklığı ayarlanabilir LCD gösterge paneli, özel grafikler ve mavi arka aydınlatmalı kolay okunur tasarımıyla sürücünün görüşüne sunuluyor. LCD ekran, hız, devir, tur süresi modu, saat, ortalama ve anlık yakıt tüketimi, akü voltajı, kilometre sayacı, çift günlük kilometre sayacı (A-B), çekiş kontrol modu, bakım hatırlatıcısı, vites konumu, SDMS modu, su sıcaklığı, Quick Shift (Açık/Kapalı), menzil ve yakıt göstergesi bilgilerini gösteriyor. Ekranı çevreleyen LED uyarı ışıklar ise sinyaller, uzun far, boş vites, arıza, ana uyarı, ABS, çekiş kontrol sistemi, düşük voltaj uyarısı, soğutma suyu sıcaklığı ve yağ basıncı bilgilerini kolay bir görünürlükle sürücüye iletiyor.Suzuki GSX-S1000, sürücüsüne hem çevik bir sürüş sağlayan hem de sürüşü eğlenceli kılan kompakt, kıvrak ve hafif bir şasi sunuyor. Şasi, bu yapısıyla günlük kent içi kullanımlar, sportif geziler ve performanslı pist deneyimlerine uyum gösteriyor.

Yenilenen Suzuki GSX-S 1000'de, önde 120/70ZR17 ve arkada 190/50ZR17 olmak üzere Dunlop'un yeni Roadsport 2 lastikleri, üstün spor performansı sunuyor. Bir önceki D214 lastiklere kıyasla daha üstün yol tutuşu sergileyen lastikler, karkastaki "Ultra Esnek Çelik Eksiz Kemer" katmanıyla daha yüksek bir dayanım seviyesi sağlıyor. Sırt deseni optimize edilen lastik, ıslak zeminde de daha yüksek tutunma limitlerine kavuşuyor. Yeni silika bileşenler de aşınma dayanımını artırıyor. Ön ve arka süspansiyon ayarlarıyla uyumlu olan lastikler, sportif performans için gerekli olan kavrama, denge, çevik kullanımla birlikte konforu da eksik etmiyor. Ayrıca 6 kollu dökme alüminyum jantlar da sportif görünüme katkıyı tamamlıyor. Brembo imzasını taşıyan 4 piston kaliperli 310 mm çapında çift diskli ön fren ise, ABS fren sistemiyle birlikte sürüş güvenliğini destekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak