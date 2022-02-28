Yenilenen PlayStation Plus Sisteminin Detayları Sızdı

Sony'nin yakın zamanda yenileyeceği iddia edilen PlayStation Plus sisteminin detayları sızmaya devam ediyor.

İlk kez birkaç ay önce Bloomberg yazarı Jason Schreier tarafından Sony'nin bu yılın ilkbahar döneminde PlayStation Plus servisini baştan aşağıya değiştirmeyi planladığı iddia edilmişti. Şimdi ise bir başka kaynak tarafından söz konusu yenilenen PlayStation Plus sisteminin detayları paylaşıldı.

VentureBeat yazarı Jeff Grubb katıldığı Giant Bomb podcastinde, elden geçirilen PS Plus sisteminin fiyatı ve buna karşılık sundukları hakkında konuştu. Öncelikle yeni PS Plus'ın kullanıma sunulmaya çok yakın olduğunu belirten Grubb, üç aşamalı abonelik sisteminin fiyatlarını ve içeriğini şöyle açıkladı:

İlk seviye olan "Essential" aylık 10 dolar değerinde olacak ve bu aboneliğe sahip olanların şu anki PlayStation Plus ile aynı avantajlara sahip olacak. Aylık ücretsiz oyunlar ve oyun fiyatlarında indirimler yer alacak.

İkinci seviye olan "Extra" aylık 13 dolarlık bir abonelik fiyatıyla geliyor. Bu kademede olanlar ilk aşamanın avantajlarına ek olarak 250-300 oyundan oluşan bir kataloğa sahip olacak. Ancak bu oyunlar sadece indirilerek oynanabilecek.

Üçüncü ve son seviye "Premium" adını taşıyacak ve 16 dolar olacak. İlk iki seviyedeki içeriklere ek olarak streaming ile oyun oynama ve oyunları satın almadan önce demolarını deneme imkanı sunacak.

Jason Schreier'da benzer şekilde Sony'nin PS Plus ve PS Now abonelik sistemlerini tek serviste toplayacağını ve üç aşamadan oluşan bir sistem sunacağını yazmıştı.

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