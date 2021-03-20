Yenilenen Peugeot 308 tanıtıldı

CARMEDYA.COM – Peugeot'nun başarılı satış rakamlarına imza atan B segmentindeki temsilcisi 308, yeni yüzü ve özellikleriyle tanıtıldı.

Bugüne kadar 7 milyondan fazla araç satışıyla önemli bir başarı yakalayan model, bu süre içerisinde 2014 Avrupa'da Yılın Otomobili dahil olmak üzere birçok ödül aldı.

Markanın yeni tasarım yüzüne sahip Yeni 308, optimize edilen platform sayesinde daha geniş bir iç mekan ve daha modern bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

Dinamik tasarım

Dış tasarımı ve boyutları tedepen tırnağa değişen model, 55 mm uzayan dingil mesafesi sayesinde arka koltukta oturan yolcular için daha fazla diz mesafesi sunuyor. 20 mm azalan yükseklik ise motor kaputunu görsel olarak uzatıyor ve sportif bir görünüm sağlıyor.

Araçta yan cephe boyunca uzanan yalın ve pürüzsüz yüzeyler, keskin tasarımlı ön ve arka tekerlek uzantıları ile birleşerek güçlü ve dinamik bir karakter oluşturuyor. Yan silüet tasarımı ise marka kimliğinin geçmişine dayanıyor ama aynı zamanda şık detaylarla daha hareketli bir görünüm elde ediliyor.

Aerodinamik performans açısından büyük öneme sahip arka bölüm ise, hatchback silüetine uygun geçiş noktaları temel alınarak rüzgar tüneli formunda tasarlanmış. Bu noktada arka taraf boyunca uzanan karakteristik omuz çizgisine kadar tavandaki hat da çok önemli bir rol üstleniyor. Tüm bu unsurlar şık bagaj spoyleri ile birlikte aerodinamik performansı geliştiriyor.

Model ön ızgarasında yenilenen Peugeot logosunu taşıyor. Logonun konumu, kademe kademe ona doğru yönelen ızgara desenleriyle vurgulanıyor.

Sürüş destek sistemlerine ait radar, armanın arkasına gizleniyor ve ızgaranın merkezi parçası haline geliyor. Yeni tasarımla birlikte plakalık ön tamponun daha alt bölgesinde konumlandırılıyor.

Ön farlar baz donanım seviyesinden itibaren LED teknolojisiyle donatılıyor. Keskin ve ince tasarımıyla farlar, modelin dinamik karakterine katkıda bulunuyor. Farlar görsel olarak ön tampondaki aslan dişi şeklindeki gündüz farlarıyla uzatılıyor. Bu ışık imzası, hem gündüz hem de gece henüz ilk göz temasında fark edilen karakterisitk bir yüz oluşturuyor. GT/ GT Pack donanım seviyelerinde, Full LED farlar daha da ince bir tasarıma sahip ve günlük kullanımda daha fazla verimlilik ve güvenlik için Peugeot Matrix LED teknolojisiyle donatılıyor.

Arka stop lambalarında modern, markaya özgü bir ışık imzası için 3 pençe görünümüne sahip Full LED far teknolojisi kullanılıyor.

Yeni 308, Spor Yeşil, Vertigo Mavi, Elixir Kırmızı, İnci Beyaz, Buz Beyaz, Tekno Gri, İnci Siyah olmak üzere 7 farklı gövde rengiyle sunuluyor.

Yeni nesil Peugeot i-Cockpit

Diğer tüm modellerde olduğu gibi Peugeot i-Cockpit bu modelde de marka DNA'sının bir parçasını oluşturuyor. Her nesilde geliştiriliyor ve modernize ediliyor. Yeni 308 ile birlikte yeni bilgi-eğlence sistemi Peugeot i-Connect de ergonomi, kalite, tasarım ve teknoloji açısından gelişmeye devam ediyor.

Yeni kompakt direksiyon simidinde, yeni sürüş destek sistemlerini kullanırken sürücünün direksiyon simidini tuttuğunu algılayan sensörler bulunuyor. İsteğe bağlı olarak ısıtmalı olarak sunulan direksiyon simidi radyo, medya, telefon, sürüş destek sistemleri gibi tüm fonksiyonlara erişim sağlıyor.

Göz hizasında konumlandırılan göstergeler, Active donanım seviyesinden itibaren 10 inçlik dijital bir gösterge ekranı olarak sunuluyor. GT ile birlikte devreye 3-Boyutlu bir gösterge giriyor. Tamamen yapılandırılabilir ve kişiselleştirilebilir olan dijital ekranda, doğrudan kumanda kolundan değiştirilebilen; TomTom bağlantılı Navigasyon, Radyo/Medya, Sürüş Destek Sistemleri, Enerji Akışı vb olmak üzere çeşitli görüntüleme modları bulunuyor.

Yeni 308'de kullanılan Peugeot i-Cockpit sürücü odaklı ekran yaklaşımını sürdürüyor. Bu yaklaşım sürücü için optimize edilmiş bir ergonomi sunarken, aynı zamanda ön yolcunun kokpitten dışlanmamasını sağlıyor ve ön yolcu için de üstün kullanım ergonomisi sunuyor. Aynısı, ön yolcunun erişimine açık olan orta konsol için de geçerli.

Modelin ön konsol yapısı yüksek havalandırmalı bir mimariye dayanıyor. Bu mimari, havalandırma ızgaralarını hem en verimli hem de sürücü/ yolcu için en konforlu konuma yerleştiriyor. Bu düzen, dijital ekrandan biraz daha alçakta olan standart 10 inçlik merkezi dokunmatik multimedya ekranını sürücüye daha yakın ve sürücünün elinin altında konumlandırma olanağı sunarken ayrıca ön konsola daha doğal uyarlanabilmesini sağlıyor.

Yeni 308'de, Allure donanım seviyesinden başlayarak, fiziksel klima panelinin yerini alan tamamen yapılandırılabilir sanal i-toggle panel ile donatılıyor. Panel ise merkezi ekranın karşısına açık bir kitap görünümü sunacak şekilde konumlandırılmış.

Her bir i-toggle, kullanıcının tercihine göre klima ayarları, telefon rehberi, radyo istasyonu, uygulama başlatma gibi fonksiyonlara atanabilen dokunmatik bir kısayol tuşu olarak kullanılabiliyor.

Orta konsol, yeni iklimlendirme ünitesinin kazandırmış olduğu alanı en iyi şekilde değerlendiriyor. Otomobilin tüm dinamik kontrolleri sürücü tarafındaki bir kavis üzerine yerleştiriliyor.

Geri (R), Boş (N) ve Sürüş (D) olmak üzere şanzımanın modları dışında Park ve Manuel olmak üzere iki ayrı buton ile 8 ileri tam otomatik şanzıman için yeni bir kumanda, motor seçeneğine bağlı olarak Elektrikli, Hibrit, Eko, Normal ve Spor sürüş modu butonu bu alanda yer alıyor.

Orta konsol kablosuz telefon şarj özelliği de bulunan özel bir yuvaya kadar uzanıyor. Konsolun kalan alanları depolama alanı ve kabin içi konfor için tasarlanmış durumda. Araçta iki adet büyük boy bardak tutucu,

iki adet USB type-C soketi (şarj ve şarj/veri), 34 litreye varan çok sayıda saklama alanı ve kol dayama bulunuyor.

Merkezi ekranın arkasına gizlenen ve 8 renk arasında seçim yapılabilen LED ortam aydınlatması, donanım seviyesine bağlı olarak ön göğüs kaplaması, kumaş, Alcantara veya gerçek alüminyum parçalardan oluşan kapı panelleri süslemelerini de aydınlatıyor.

Peugeot i-Connect ve i-Connect Advanced

Yeni bilgi-eğlence sistemi, herkesin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere akıllı telefon dünyasının ve otomotiv dünyasının en güncel çözümlerini kullanıma sunuyor. 8 profile kadar her bir sürücü ergonomik ve günlük kullanıma uyumlu olacak şekilde ekranı, iklimlendirmeyi ve kısayol tercihlerini tanımlayabiliyor ve kaydedebiliyor.

Artık kablosuz olan Mirror Screen işlevi aynı anda iki telefonu Bluetooth ile bağlama olanağı sunuyor.

Merkezi 10 inçlik yüksek çözünürlüklü ekran, tamamen ve kolayca kişiselleştirilebiliyor, araçlar veya kısayollarla çoklu pencere kullanımı sunuyor.

Soldan sağa farklı menüleri arama, yukarıdan aşağıya bildirimlere göz gezdirme ve üç parmakla basarak uygulama listesine bakma şeklinde son derece pratik bir kullanım sunuyor.

Tıpkı bir akıllı telefonda olduğu gibi, dokunmatik Ana Sayfa düğmesine basarak kolayca ana sayfaya geri dönülebiliyor.

Ekranın üst kısmında bulunan kalıcı bir sütunda; dış sıcaklık, iklimlendirme, araçlar sayfalarındaki konum, bağlantı verileri, bildirimler ve saat gösteriliyor.

Peugeot i-Connect Advanced, yüksek performanslı ve verimli TomTom bağlantılı navigasyonu ile eksiksiz bir teknolojik deneyimi kullanıma sunuyor. Harita, okunabilir bir yapı için 10 inçlik ekranın tamamında gösteriliyor ve navigasyon canlı olarak güncelleniyor.

Doğal bir sesli komut sistemi olan Ok Peugeot komutu, günlük yaşamda güvenliği ve kullanım kolaylığını artırmak için kullanılabiliyor, bilgi-eğlence işlevleriyle ilgili tüm gereksinimlere erişim sağlıyor.

Sistem, doğru kullanım konusunda rehberlik yapmak ve soruları yanıtlamak için entegre veriler ve yönlendiriciler içeriyor. Ekranın üst kısmında bulunan kalıcı bir sütunda; dış sıcaklık, iklimlendirme, araçlar sayfalarındaki konum, bağlantı verileri, bildirimler ve saat gösteriliyor.

Sürüş destek sistemleri

Yeni 308, en güncel sürüş destek sistemleriyle donatılmış. EAT8 otomatik şanzıman ile Dur-Kalk özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi ve Şerit Konumlandırma Asistanı'nı kapsayan ve yıl sonunda sunulacak Drive Assist 2.0 Paketi ile yarı otonom sürüşe doğru önemli bir adım atılıyor. Ayrıca, bölünmüş yollar için 3 yeni işlev daha bulunuyor.

Bu işlevlerden ilki olan yarı otonom şerit değiştirme özelliği sürücünün öndeki aracı sollamasını ve ardından 70 km/s'den tekrar 120 km/s'ye çıkmasını öneriyor.

Öngörülü hız önermesi, sürücüye hızını (hızlanma veya yavaşlama) hız sınırı tabelalarına göre ayarlamasını öneriyor.

Viraj Hızını Uyarlama, 180 km/s'ye kadar hızlarda aracın hızını virajın açısına bağlı olarak ayarlıyor.

Bu özelliklere ek olarak araçta uzun menzilli kör nokta uyarısı (75 metre), arka trafik uyarısı (geri manevra anında yakında bir tehlike olması halinde sürücüyü uyarıyor), entegre temizleme başlığına sahip yeni yüksek çözünürlüklü 180° açılı geri görüş kamerası, 4 kameralı (ön, arka ve yan) 360° park yardımcısı, yakın mesafe dedektörlü anahtarsız giriş ve çalıştırma, buz çözme özelliğine sahip ısıtmalı ön cam ve ısıtmalı direksiyon simidi, yolcu adedi ve aracın şeritteki yönünü de içeren konum bilgisi ile E-call+ acil durum çağrısı, geri vitese takıldığında dikiz aynalarının düzenlenmesi gibi önemli sistemler bulunuyor.

Donanım seviyesine bağlı olarak sürüş destek, güvenlik ve konfor olmak üzere zengin donanım seviyelerine sahip modelde EAT8 otomatik şanzıman ile sunulan araçlar arası mesafe ayarı ile Dur-Kalk özelliğine sahip uyarlanabilir hız sabitleme sistemi, araçlar arası mesafe ayarı ile manuel şanzımanda 30 km/s fonksiyonuna sahip uyarlanabilir hız sabitleme sistemi, versiyona bağlı olarak 7 km/s'den 140 km/s'ye kadar gece gündüz yayaları ve bisikletlileri algılayan çarpışma uyarı sistemi ile otomatik acil durum freni, yön düzeltme özelliği ile şerit takip sistemi, uzun sürüş sürelerinde ve 65 km/saatin üzerindeki hızlarda direksiyondaki mikro hareketleri analiz ederek sürücünün dikkatini ve uyanık olup olmadığını algılayan sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi, otomatik uzun far yardımcısı, genişletilmiş trafik işareti tanımlama sistemi (dur, tek yön, sollama yasak, sollama yasağının sonu, vs.), tavan perdesi ile donatılan açılır tavan, çevre, iç denetim ve kilit alarmı, tüm versiyonlarda elektrikli el freni yer alıyor.

Aerodinami ve çevre

Yeni 308, EMP2 (Verimli Modüler Platform) çoklu enerji platformunun evrilmesiyle geliştirildi. Söz konusu platform aynı gövdede tamamen elektrikli versiyonlar sunma olanağı da tanıyor. Satış başlangıcıyla birlikte iki adet plug-in hibrit versiyon sunuluyor.

Platform, daha fazla verimlilik, güvenlik, sürüş keyfi ve konfor için yeni yapısal unsurlardan oluşuyor.

Uzunluğu 11 cm artan modelin daha eğimli ön camı daha da geriye kayıyor. Dingil mesafesi 55 mm artarak 2675 mm ulaşırken, arka koltuk yolcularına daha fazla alan sunuluyor. Yüksekliği ise 20 mm daha alçalan modelde 412 litrelik bagaj hacmi dışında, ayrıca bagaj zeminin altında 28 litre daha bölmeli bir saklama alanı daha bulunuyor. Arka koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi 1323 litreye kadar çıkıyor.

Yeni model, 0.28 Cx ve 0.62m² SCx sürtünme kat sayısı değerleri ile son derece gelişmiş bir aerodinamik performans sergiliyor. Görünen ve daha az görünen tüm yapı elemanları tasarım olarak aerodinamik açıdan optimize edilmiş durumda (tamponlar, reflektörler, difüzör, direkler, aynalar, gövde altı panelleri, vb.) Aynı şekilde, tekerlek tasarımı daha iyi bir aerodinami sağlıyor ve performansa katkıda bulunuyor.

Yeni 308, Sınıf A ve A+ sürtünme verimliliğine ve 16 inç ile 18 inç arasında boyutlara sahip lastiklerle donatılıyor.

Titreşim konforunu artırmak için, yapısal elemanlar optimize edilerek gövde rijitliği arttırılmış. Model, gelişen yol tutuş ve sürüş konforu yanında 10,5 metre kaldırımlar arasında dönüş çapı ile şde öne çıkıyor.

Konforlu ve rahat atmosfer

Aracın koltuklarında kaliteli malzemeler kullanılıyor. Gelişmiş benekli dokuma, teknik ağ, alcantara, kabartmalı deri ve renkli nappa deri. GT versiyonlarında, konsolu, kapı panellerini ve ön gövde yüzeylerini vurgulayan Adamite renkli iplik dikiş burada dikkat çekiyor.

Ön koltuklar standart veya isteğe bağlı olarak hem ergonomi hem de güvenliği destekleyen AGR onaylı (Aktion für Gesunder Rücken). Koltuklar ayrıca iki hafıza özelliğine sahip 10 yönlü elektrikli koltuklarla da donatılabiliyor. Bunun dışında her iki ön koltuk da isteğe bağlı olarak farklı program seçeneklerine sahip 8 modüllü pnömatik masaj sistemi ve koltuk ısıtması ile donatılabiliyor.

55 mm. artan daha uzun dingil mesafesi konfora doğrudan olumlu yansıyor ve arka koltuk yolcularına daha fazla diz mesafesi sunuyor. Allure donanım seviyesinden itibaren orta konsolun arkasında 2 adet USB type-C soketi (şarj ve şarj/data) bulunuyor. Arka koltuk sırasının (2/3-1/3) ortasındaki kapağın açılmasıyla; iki adet bardak tutucu ve bir telefon tutucusu ile donatılan bir kol dayama ortaya çıkıyor.

Tam ısıtmalı ön cam, önde ve arkada daha kalın camlar, versiyona bağlı olarak akustik lame ön ve yan camlar, Allure donanım seviyesinden itibaren kullanılan çerçevesiz iç dikiz aynası hibrit versiyonlarda ise mavi renkli bir LED içeriyor.

Klima sistemi, yolcuların termal konforunu artıran yeni bir sistemden yararlanırken, 2. sıradaki yolcular orta konsolun arkasındaki havalandırma ızgaralarının keyfini çıkarabiliyor.

Yeni 308, içerideki havayı iyileştirmek üzere, araca giren havanın kalitesini sürekli olarak izleyen ve iç sirkülasyonu otomatik olarak etkinleştiren AQS (Hava Kalitesi Sistemi) ile donatılıyor. GT donanım seviyesinden itibaren sunulan Temiz Kabin hava işleme sistemi kirletici gazları ve partikülleri filtreliyor. Hava kalitesi, merkezi dokunmatik ekranda gösteriliyor.

Fransız ses sistemi uzmanı Focal işbirliği ile model için hazırlanan Focal Premium Hi-Fi ses sistemi, 3 yıldan daha uzun süreli ortak tasarım çalışması sonucu geliştirilmiş.

Özel patentli teknolojilere sahip 10 hoparlörden oluşan sistemde 4 adet alüminyum ters kubbe TNF tweeter, 4 adet Polyglass membranlı ve 165 mm TMD (Tuned Mass Damper) süspansiyonlu woofer/mid, 1 adet Polyglass center, 1 adet oval üç bobinli subwoofer Power Flower bulunuyor.

Hoparlörler, yeni bir 690W 12 kanal amplifikatör (güçlendirilmiş D sınıfı teknoloji) ile beslenirken, sistem Arkamys dijital ses işlemcisi ile tamamlanıyor. Peugeot ve Focal ekipleri, her bir yolcuya benzersiz bir ses deneyimi yaşatmak için her hoparlöre özel bir konum belirlemek üzere birlikte çalıştı. Kararlı ve kesin ses dağılımı, net ve ayrıntılı sesler ve derin ve güçlü baslar ile kabin içi müzik keyfi yükseltilmiş.

Klima sistemi, yolcuların termal konforunu artıran yeni bir sistemden yararlanırken, 2. sıradaki yolcular orta konsolun arkasındaki havalandırma ızgaralarının keyfini çıkarabiliyor.

Motor seçenekleri

Yeni 308, satışa sunulduğu ülkelere bağlı olarak 2 adet plug-in hibrit motor seçeneğiyle sunulacak. HYBRID 225 e-EAT8, 180 HP'lik PureTech benzinli motor ve e-EAT8 otomatik şanzımana entegre bir 81 kW elektromotor ile gelecek. Bu versiyon 59 km'ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunacak (WLTP normuna uygun olarak, onay sürecinde).

HYBRID 180 e-EAT8 ise 150 HP'lik PureTech benzinli ve e-EAT8 otomatik şanzımana entegre 81 kW elektromotor ile gelirken, 60 km'ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili (WLTP normuna uygun olarak, onay sürecinde) sunacak.

12,4 kWh kapasiteye ve 102 kW güce sahip lityum-iyon bataryanın standart olarak 3,7 kW tek fazlı şarj cihazı ve isteğe bağlı olarak 7,4 kW tek fazlı şarj olmak üzere iki farklı entegre şarj çözümü farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılıyor.

Wall Box (32 A) 7,4 kW ile tek fazlı (7,4 kW) entegre şarj cihazıyla tam şarj için 1 saat 55 dakika, güçlendirilmiş priz ile (16 A), tek fazlı (3,7 kW) entegre şarj cihazıyla tam şarj için 3 saat 50 dakika, güçlendirilmiş priz ile (8 A), tek fazlı (3,7 kW) entegre şarj cihazıyla tam şarj için 7 saat 05 dakika tahmini şarj süreleri öngörülüyor.

Model, 117 gr/km'den başlayan emisyon değerlerine sahip içten yanmalı motorlarla sunuluyor. Motorlar WLTP protokolüne göre onaylanıyor en güncel Euro 6 emisyon normunu karşılıyor.

Motor gamında 1,2 litre hacimli 3 silindirli PureTech 110 S&S MT6, PureTech 130 S&S MT6, PureTech 130 S&S EAT8 benzinli ve 1,5 litre hacimli 4 silindirli BlueHdi 130 S&S MT6 ile BlueHdi 130 S&S EAT8 dizel seçenekler yer alıyor.

Peugeot'nun elektriğe geçiş hizmetleri

Fransız üretici, müşterilerine enerji geçişinde desteklemek için farklı ayaklardan oluşan bir dizi hizmet sunuyor.

Bu hizmetler arasında ev veya ofis kullanımı için çok çeşitli ekipmanlarla (güçlendirilmiş priz, Wall Box, Smart Wall Box, vs…) uygun şarj çözümleri, ihtiyaç duyulan elektrik tesisatının ve en iyi şarj çözümünün değerlendirilmesi ve son kurulumun gerçekleştirilmesi, Avrupa genelindeki 220 bin adedin üzerinde terminalden oluşan bir şarj ağına erişim sağlayan Free2Move aracılığıyla halka açık mesafe, hız ve şarj fiyatına göre terminal seçimi içeren şarj çözümleri, Peugeot web sitelerinde elektrik araç yelpazesini daha yakından keşfetmeye yardımcı olacak yeni simülatörler ve dijital rotalar, tek bir finansman paketine dahil edilen uyarlanmış servis sözleşmeleri ve yol yardım çözümleri, araç bataryasının kapasite seviyesini garanti altına alarak aracın 2.el satışını kolaylaştıran bakım sonrası batarya kapasitesi sertifikası yer alıyor.

Ayrıca bataryada şarj kapasitesinin yüzde 70'i için 8 yıl veya 160 bin km garanti sunuluyor.

MyPeugeot akıllı telefon uygulamasından veya merkezi ekrandan ise aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebiliyor;

• Termal ön iklimlendirmeyi başlatma veya programlama. Bir konfor avantajından çok daha fazlasını bünyesinde barındıran bu özellik, araç şarjda olduğunda kullanıcının menzili optimize etmesine (İlk çalıştırma aşamasında ayarlanan ortam sıcaklığına daha kısa sürede ulaşma) ve daha kısa sürede optimum batarya çalışma sıcaklığına ulaşma olanağı sunuyor.

• Batarya şarjını kontrol etme, programlama, başlatma veya zaman ayarı ile öteleme imkanı sunuluyor.

Müşteri, satışa sunulduğu ülkeye bağlı olarak, akıllı telefon, tablet veya PC olmak üzere çevrimiçi satış sitesi üzerinden yeni aracını satın alabiliyor, eski aracını takasa bırakabiliyor ve yeni aracı için finansman sağlayabiliyor. Her bir müşteri, tüm güvenlik standartları uygulanmak üzere ücretsiz olarak araçlarını evlerinde teslim alma özgürlüğünün keyfini sürebiliyor.

Yeni 308, 2021 yılının 2. yarısında Avrupa'da satışa sunulacak ve Fransa'da Mulhouse'da üretilecek.

Kaynak: Carmedya.com