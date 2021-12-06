Yenilenen OSB yolunda ağaçlandırma çalışması yapıldı

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge yönetim kurulu üyeleriyle beraber Organize Sanayi Bölgesi'ni Serbest Bölge'ye bağlayan ana güzergah üzerinde 486 adet ağaç dikti.

Süs eriği ve çınar olmak üzere 486 adet ağacı toprakla buluşturduklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Aralık ayındayız, kış ayları geldi. Özellikle kasım, aralık, ocak ve şubat ayları ağaçların uykuya girdiği dönem ve ekime en müsait oldukları dönemler. Dolayısıyla Melikgazi'nin dört bir tarafında ağaçlandırma yapıyoruz. Burası Organize Sanayi Bölgesi'ni Serbest Bölge'ye bağlayan ana güzergah. Burayı bu yaz komple yeniledik, genişlettik. Asfalt, kaldırım çalışmalarının tamamını bitirdik şimdi de ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Refüjlere kırmızı süs eriği dikimi yapıldı. Melikgazi'mize yüzyıllar boyunca kalacak çınar ağaçlarını dikiyoruz. Çınar, kadim Osmanlı'dan beri gelen özellikle Avrupa'da çok yaygın olan bir ağaç. Biraz fazla su istiyor ama hızlı büyüyor ve 200-300 yıl bulunduğu yeri yeşillendiriyor. İnşallah bu çınar ağaçları da bizlerden sonra yüzyıllardır buraları şenlendirir. Hayırlı olsun. Özellikle Serbest Bölge ile ilgili yoğun çalışmalarımız var. Serbest Bölge'yi en iyi şekilde ağaçlandırmak için de çalışmalar yapıyoruz. Melikgazi'nin birçok alanında sürekli bizim ağaçlandırma çalışmalarımız var. Ağaç dikim mevsimi olduğu için birçok alanda ağaç dikeceğiz. Melikgazi'yi daha yeşil daha güzel hale getireceğiz" dedi. - KAYSERİ