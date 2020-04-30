Yenilenen NieR Replicant'tan Yeni Detaylar Geldi
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Yenilenen NieR Replicant'tan Yeni Detaylar Geldi

Bugün Japon oyun dergisi Famitsu dergisi Toylogic stüdyosu ile NieR Replicant ver.1.22474487139… üzerine bir röportaj gerçekleştirdi.

Yenilenen NieR Replicant'tan Yeni Detaylar Geldi
30.04.2020 00:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 00:32

Bugün Japon oyun dergisi Famitsu dergisi Toylogic stüdyosu ile NieR Replicant ver.1.22474487139… üzerine bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında, geliştirilme aşamasındaki oyun hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Bundan tam bir ay önce NieR serisiyle ilgili özel bir canlı yayın yapan Square Enix, hayranları sevindiren bir duyuru yapmıştı. NieR Replicant oyununun, yanına 'ver.1.22474487139…' eklenerek mevcut nesle taşınacağını öğrenmiştik. Ne var ki PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak olan NieR Replicant ver.1.22474487139…, yeni bir isim değil. Orijinal oyun, Japonya'da PlayStation 3 için NieR Replicant adıyla satışa sunulmuştu. Haliyle bu yenisi HD Remaster veya yeniden yapımdan ziyade versiyon yükseltmesi olacak. Orijinal oyundan bir sürü içerik ve yeni müzikler eklenmesinin yanı sıra, tam olarak seslendirme yapılmasının yanı sıra seslendirmeler de yeniden kaydediliyor.

Yeni NieR Replicant ver.1.22474487139… Detayları

Bugün ise Japon oyun dergisi Famitsu aracılığıyla NieR Replicant ver.1.22474487139… hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yukarıda da bahsettiğim üzere, yeni versiyon ne bir HD Remaster ne de yeniden yapım olacak. Bu bağlamda ara sahnelerin akışında ve kamera kullanımlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Röportajda verilen bir enteresan bilgi, ek bölümlerin olacak olması ki geliştirici ekip bu konuda büyük çaba sarf ediyormuş. Görünüşe göre epey detaylı bölümler bizleri bekleyecek. Bu ek bölümlerin yeni müziklerinin olmasının yanı sıra ve seslendirmeleri Yui Ishikawa (2B) ve Natsuki Hanae (9S) tarafından yapılacak olan yeni karakterler olacak. Bunların dışında bütün müzikler yeniden kaydedilecek ve tamamıyla yüksek kaliteli olacaklar.

Oynanış konusuna da değinilen röportajda, NieR Repilcant ver.1.22474487139… oyununda aksiyonun arttırılacağı söylendi. Bu da demek oluyor ki NieR: Automata sizi bu yönden memnun etmişse, Muhtemelen NieR Repilcant ver.1.22474487139… da memnun edecek.

Son olarak, Toylogic tarafından hazırlanacak olan NieR Replicant ver.1.22474487139… için NieR: Automata tasarımcısı Takahisa Taura da yardımda bulunuyor.

NieR Repilcant Konusu

Geçtiğimiz nesilde PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulan NieR, Drakengard serisiyle bağlantılı yan senaryolu bir oyundu. İlk Drakengard'ın beşinci bitişini takip eden NieR, bin yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyordu. Aynı isimli karakteri yönettiğimiz oyunda, kızımız Yonah'ın yakalandığı Black Scrawl hastalığı için bir tedavi bulmaya çalışıyorduk.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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