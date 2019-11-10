Yenilenen Micra Türkiye yollarında

10.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:20

Nissan'ın globalde 50 yıllık bir mirasa sahip modeli Micra, yeni versiyonuyla Türkiye'de görücüye çıktı.



Yeni Nissan Micra'nın Türkiye tanıtımı, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı.



Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, toplantıda yaptığı konuşmada, ilk lanse olduğu 1983 yılından bu yana dünyada 7 milyon adetten fazla, Türkiye'de ise satışa sunulduğu 2003 senesinden bu yana 54 binin üzerinde satışı gerçekleşen Micra'ya çok güvendiklerini söyledi.



Doğueri, "Nissan olarak, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv sektörünü daha güçlü kılmak adına hem modellerimizle hem de servis, hizmet ve gelecek vizyonumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daralan sektöre rağmen tüm dinamizmimizle pazarı geliştirecek adımlar atıyoruz. Bu adımların en yenisi ise Türkiye yollarına çıkardığımız yeni Micra..." ifadelerini kullandı.



"Yeni Micra ile yıl sonunda yüzde 3 pazar payı hedefliyoruz"

Pazar payı hedefine de değinen Doğueri, "Nissan'ın, 30 yılı aşkın süredir tasarımı değişen, ruhu değişmeyen ikonik modeli Micra ile Türkiye'deki varlığımızı güçlendirirken, otomotiv sektörüne ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Yeni Micra ile yıl sonunda yüzde 3 pazar payı hedefliyoruz." dedi.

Emre Doğueri, Avrupa'da 1997 yılından itibaren 2 milyonu aşan satış rakamının, Micra'nın araç sahipleri tarafından ne kadar sevildiğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Nissan Micra, 1993 yılında Avrupa'da yılın otomobili seçilen ilk Japon otomobil modeli olmuştu. Nissan dünyasının en genç ve dinamik kullanıcı kitlesine sahip modeli olan Micra, yüksek manevra kabiliyeti ve esnek sürüş deneyimiyle tam bir şehirli aracı. Bugüne kadar ağırlıklı olarak kadınların tercih ettiği Micra, yeni tasarımı ve teknolojisiyle erkeklerin de tercih edeceği bir model haline geldi. Yeni aracımızın da tasarım, konfor, çeviklik, park kolaylığı, akıllı teknoloji özellikleri ve güvenlik konusundaki avantajlarıyla sürücülerin favorisi olmaya devam edeceğine inanıyoruz."

"Daha Sen" mottosuyla daha teknolojik Micra



Verilen bilgiye göre, yeni Micra'nın Türkiye lansmanıyla araç sahiplerine daha sportif, daha atletik, daha premium ve daha konforlu bir araç deneyimi hedefleniyor.



"Daha Sen" mottosuyla tanıtılan yeni Nissan Micra, bir önceki modele kıyasla Nissan'ın teknolojik vizyonunu yansıtan "Nissan Intelligent Mobility" özelliklerini barındırırken, tasarımı, iç mekanı ve güvenli sürüşüyle dikkati çekiyor.



Müşterilerin bekletileri doğrultusunda, Avrupa'daki kompakt araç segmentini yeni bir seviyeye taşıyan Nissan Micra, farklı iç renk seçenekleri, BOSE Personal ses sistemi ve orijinal aksesuar çeşitleriyle sürücülerin kendi tarzlarını oluşturma konusunda fırsatlar sunuyor.



Verimli motor özellikleri



"Visia", "Tekna", "Platinum" ve "Platinum Premium" olmak üzere dört pakette satışa çıkacak olan yeni Micra, 1.0 litre 100 PS Motor, 5 ileri manuel ve 7 ileri CVT şanzıman seçenekleri ile sunuluyor. Yeni aracın motoru, aracın karakterine uyacak ve olabilecek en iyi performans ile yakıt verimliliği sağlayacak şekilde tasarlandı.



Tasarımı ile öne çıkan yeni Micra, tamamen yenilenen yüzüyle daha sportif, daha atletik, daha konforlu ve daha geniş bir görünüme sahip olurken, yeni teknolojik donanımlarla daha premium bir tarz yakalıyor.



Dış tasarımını ileri teknolojilerle destekleyen ve daha güvenli sürüş deneyimi sunan yeni Micra'da, fren destek sistemi, akıllı şerit takip uyarı sistemi, akıllı çarpışma uyarı sistemi, akıllı sürüş kontrolü, akıllı çevre görüş sistemi, kör nokta uyarı sistemi, hareketli nesne algılama sistemi, akıllı şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma sistemi ve akıllı otomatik uzun far asistanı gibi özellikler bulunuyor.

Kaynak: AA