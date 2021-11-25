Yenilenen Mercedes-Benz CLS Türkiye'de - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yenilenen Mercedes-Benz CLS Türkiye'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yenilenen Mercedes-Benz CLS Türkiye'de

Yenilenen Mercedes-Benz CLS Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunuluyor.

Yenilenen Mercedes-Benz CLS Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz CLS, 2021 itibarıyla çok daha keskin ve dinamik bir tasarıma kavuştu. Yeni Mercedes-Benz CLS, 2 litrelik turbo dizel motora sahip CLS 300 d 4MATIC, 3 litrelik turbo dizel motora sahip CLS 400 d 4MATIC modellerine ek olarak, 3 litrelik turbo benzinli Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ versiyonu ile birlikte Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunuluyor. 435 bg (320 kW) güç üretimi ile Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+, sportif performans ve yüksek verimliliği bir arada sunuyor. CLS 53 4MATIC+ ile sunulan Limited Edition versiyonundan sadece 300 adet üretilmesi planlanıyor. - İSTANBUL

Yenilenen Mercedes-Benz CLS Türkiye'de

Yenilenen Mercedes-Benz CLS Türkiye'de

Yunan gazetesi, Atina'nın planını ifşa etti! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler

Yunan gazetesi, Atina'nın planını ifşa etti! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler

 Kafelere gitmek de lüks oldu! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor

Kafelere gitmek de lüks oldu! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor

 Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title