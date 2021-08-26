Yenilenen Mercedes-Benz Citan ve eCitan tanıtıldı

Mercedes-Benz’in hafif ticari araç sınıfındaki temsilcisi Citan yeni yüzü ve özellikleriyle tanıtıldı.

Mercedes-Benz'in hafif ticari araç sınıfındaki temsilcisi Citan yeni yüzü ve özellikleriyle tanıtıldı.

Yeni Citan'da geniş iç hacim ve yüksek yük kapasitesi ile bir araya gelen kompakt dış boyutlar, özellikle şehir içi teslimat ve hizmet sunma operasyonlarında çok çeşitli uygulamaları mümkün kılıyor. Ürün hem Panelvan hem de Tourer yani "kombi" tiplerinde sunuluyor. Aracın sağında ve solunda geniş aralıkta açılan sürgülü kapılar ile alçak yükleme eşiği birleştiğinde Citan ve eCitan'ın içine erişim rahatlıkla gerçekleşirken yüklerin araca kolayca yüklenebilmesi de sağlanıyor. Aracın içinde ise yolcular, Citan Tourer'in konforlu koltuklarının keyfini çıkarabiliyor. Araç, yüksek işlevselliğinin ve değişkenliğinin yanı sıra kapsamlı güvenlik donanımları ve yüksek sürüş konforu da sunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı Marcus Breitschwerdt şunları söyledi; "Sprinter ve Vito ile büyük ve orta boyutlu hafif ticari araç segmentinde varlığımızı başarıyla sürdürüyoruz. Küçük boyutlu hafif ticari araç segmentindeki Yeni Citan, portföyümüzü tamamlayan parça olacak. Araç, profesyoneller tarafından, profesyoneller için tamamen yeniden geliştirildi. Citan, benzersiz tasarımından sürüş özelliklerine, güvenliğine ve bağlantı sistemlerine kadar her yönüyle Mercedes-Benz DNA'sını taşıyor. Citan aynı zamanda, Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'ın ticari müşterileri için, içten yanmalı motorlar ile geliştirilen son yeni araç projesi. Gelecekteki tüm yeni gelişmeler, yalnızca elektrikli motorlar ile sunulacak. Bu nedenle, Yeni eCitan, bu tutarlı elektriğe geçiş yolculuğunda mantıklı bir adım olacaktır."

Aracın içinde, gösterge panelinin yatay konumu, özellikle dikkat çekiyor. Mercedes-Benz tasarımcıları, çekici kavislere sahip olan hacimli ve geniş gösterge paneli taşıyıcısını tasarlarken kanat profilinden ilham aldı. Sürekli ve yatay konumlandırma, bu noktada belirleyici bir unsur oldu. Dar kanat, aracın içine doğru uzanıyor ve büyük bir hacim hissi yaratıyor. Gösterge ünitesi, bu kanattan kesilip çıkarılarak oluşturuluyor. Şekli, aşınmış bir taşı andırıyor. Kanatla taş arasında oluşan boşluk, önemli araç gereçlere hızlı erişim imkanı sağlayan pratik bir saklama bölmesi görevi görüyor.

Çok sayıda farklı kullanım olanağı ve rahat yükleme

4498 mm. uzunuluğa sahip Citan'da farklı versiyonlar ve pratik donanım detayları sayesinde çok sayıda farklı kullanım olanağı ve kolay yükleme imkanı sunuluyor.

Citan, Panelvan ve Tourer olarak iki farklı tipte piyasaya sürülüyor. Daha sonra uzun dingil mesafesine sahip başka varyantlarının yanı sıra Mixto versiyonun da müşterilere sunulması planlanıyor. Citan, kısa dingil mesafeli varyantında (2716 mm) dahi önceki modele kıyasla çok daha geniş bir hacim sunuyor. Örneğin, Panelvan versiyonunun bagaj bölümünün uzunluğu esnek bölme duvarıyla birlikte 3,05 metreye ulaştı.

Sürgülü kapılar, özellikle dar park yerlerinde pratik bir özellik olarak dikkat çekiyor. Yeni Citan'da sürgülü kapı sayısı ikiye kadar çıkartılabiliyor. Bu kapılar, aracın her iki tarafında 615 milimetre gibi geniş bir açıklık sunuyor. Bagaj açıklığının yüksekliği ise 1059 milimetre. Bagaj bölümüne arkadan da kolayca erişilebiliyor. Panelvan versiyonunun yükleme eşiği, 59 cm yüksekliğinde. Ayrıca, arka kapılar, 90 derecelik bir açıyla kilitlenebilirken aracın yanlarına doğru 180 dereceye kadar da açılabiliyor. Asimetrik arka kapılardan ilk olarak daha geniş olan sol kanadın açılması gerekiyor. Panelvan'da isteğe bağlı olarak ısıtmalı camlar ve cam sileceği bulunan arka kapılar sipariş edilebiliyor. Yine bu iki donanım seçeneğinin bulunduğu bir bagaj kapağı da talep edilebiliyor.

Tourer, standart olarak arka camlı bir bagaj kapağı ile birlikte sunuluyor. Alternatif olarak arka kapı seçeneği de mevcut. Arka sıradaki koltuklar, 1/3: 2/3 oranında katlanabiliyor. Çok sayıda saklama alanının ve bölmenin bulunması, Citan'ın günlük kullanımını kolaylaştırıyor.

Citan Panelvan, sürücü kabini ile bagaj bölmesi arasında sabit (camlı ve camsız seçenekleri mevcut) veya katlanır bölme duvarı varyantlarıyla sunuluyor. Katlanır bölme duvarı seçeneği, önceki modelde oldukça rağbet gördü ve özellikleri yeni modelde geliştirildi. Uzun nesnelerin taşınması gerektiğinde, ön yolcu tarafındaki bu ızgara 90 derece döndürülerek sürücü koltuğuna doğru katlanabiliyor ve kilitlenebiliyor. Ön yolcu koltuğu da düz bir zemin oluşturmak için katlanabiliyor. Yük koruma ızgarası çelikten yapılarak sürücü ile ön koltuktaki yolcuyu yüklerden korumak için tasarlandı.

Yeni Citan, Thermotronic, Keyless-Go çalıştırma özelliği ve elektronik park freni gibi binek otomobillerden aşina olduğumuz donanımlara sahip.

Panelvan ve Tourer, BASE ve PRO donanım serileriyle sunuluyor. BASE Serisi'nde müşterilere gereken tüm temel donanımları içeren işlevsel bir giriş seviyesi varyantı sunuluyor. PRO Serisi'nde ise ek işlevler, markayı temsil eden bir tasarımla bir araya getiriliyor.

Motor gamı

Yeni Citan'ın motor yelpazesi, üç dizel ve iki benzinli modelden oluşuyor. Düşük devir aralığında bile ulaşılan sürülebilirlik ve ekonomik tüketim değerleri, bu motorların ortak güçlü yönleri. Panelvan modellerde yer alan dizel motorun 85 kW'lık versiyonu, aşırı güç/aşırı tork fonksiyonu ile örneğin sollama sırasında daha da yüksek bir ivme sunuyor. Kısa bir süre için 89 kW'lık güç ve 295 Nm'lik tork elde edilebiliyor.

Güç üniteleri, Euro 6d emisyon normlarına uygun. Tüm motorlar, ECO start/stop fonksiyonuna sahip. 6 ileri manuel şanzımanın yanı sıra, en güçlü dizel ve benzinli modeller için 7 kademeli çift kavramalı şanzıman seçeneği de mevcut.

eCitan 285 km menzil sunuyor

Yenilenen Citan'ın ardından modelin elektrikli eCitan versiyonu da 2022'nin ikinci yarısında satışa sunulacak. Citan'ın bu tamamen elektrikli modeli, eVito ve eSprinter'den oluşan elektrikli ticari araç portföyünü genişletiyor. Aracın menzilinin WLTP'ye göre yaklaşık 285 kilometre olması planlanıyor. Böylece, aracı genellikle şehir içi kurye ve teslimat hizmetlerinde kullanan ticari kullanıcıların ihtiyaçları karşılanabiliyor. Bataryanın hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 40 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e ulaşması hedefleniyor.

Müşterilerin, bagaj bölmesinin boyutları, yük kapasitesi ve donanımların bulunabilirliği konularında geleneksel motorlara sahip araçlara kıyasla herhangi bir ödün vermesinin gerekmemesi de önemli bir avantaj sunuyor. eCitan'da bir römork bağlantısı da bulunuyor.

Ön tekerleklerde MacPherson tipi alt salıncaklı bir aks kullanılıyor. Arkada ise yerden tasarruf sağlayan burulma kirişli aks bulunuyor. Aks taşıyıcı bağlantı kolları burada tekerlekler için ek yönlendirme sağlarken yaylar ile amortisörler birbirlerinden ayrı tasarlandı.

Kapsamlı araç testlerinde Citan'ın yayları, amortisörleri ve viraj denge demirleri, ince ayarları dikkatli bir şekilde yapılarak birbirleriyle uyumlu hale getirildi. Tourer, Mercedes-Benz'e özgü bir yaylanma oranına sahip yaylarla ve ön ve arka akslarda uygun şekilde ayarlanmış bir sönümleme kuvvetine sahip amortisörlerle donatıldı. Böylece, Citan'ın sürüş özellikleri, Mercedes-Benz DNA'sını yansıtıyor. Citan Tourer'in ön aksındaki güçlendirilmiş viraj denge demiri, virajlarda yana yatmayı azaltıyor.

Yeni Citan, hem boşken hem de yük taşırken güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Araç, ağır yüklere karşı da kuvvetli bir karakter sergiliyor. Panelvan, ağır yükler için ideal hale getirildi. Bu sayede araç, ağır yük taşınırken dahi kusursuz bir dengeyle sürülebiliyor. Citan Tourer ise hafif yükler ve yolcu taşımak için ideal hale getirilerek konfor özelliğine daha fazla odaklanıldı.

Kapsamlı güvenlik donanımları

Enerjiyi emen dağıtım yollarına sahip sağlam gövde yapısı, sayısı yediye kadar çıkabilen hava yastıkları ve çeşitli modern sürüş destek sistemleri, yüksek bir güvenlik düzeyinin sağlanmasına katkıda bulunuyor.

Radar, ultrasonik sensörler ve kameralar ile desteklenen sürüş destek ve park sistemleri, trafiği ve çevreyi gözlemliyor. Sistem, gerektiğinde uyarı verebiliyor veya müdahalede bulunarak sürücüye destek sunuyor. Yeni nesil Mercedes-Benz C Serisi'nde ve S Serisi'nde olduğu gibi Aktif Şerit Takip Yardımcısı, frenleme yerine direksiyon müdahalelerini kullanıyor ve bu sayede büyük konfor sunuyor.

Yeni Citan modelleri, yasal olarak zorunlu tutulan ABS ve ESP sistemlerinin yanı sıra, standart olarak Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Rüzgar Savrulma Asistanı, yorgunluk uyarı sistemi olan Attention Asist (DİKKAT ASİSTANI) ve Mercedes-Benz acil çağrı sistemi ile de donatılıyor. Citan Tourer'de ise daha kapsamlı destek sistemleri kullanılıyor: Bu modelde standart olarak sunulan Aktif Fren Yardımcısı, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Kör Nokta Yardımcısı ve trafik işareti algılama özelliğine sahip Hız Sınırı Yardımcısı, sürücülere ek destek sunuyor.

Sıkışık trafikte sürüşü otomatik olarak devralabilen Aktif Takip Yardımcısı Distronic ve Aktif Direksiyon Yardımcısı gibi başka pek çok sürüş destek sistemi de opsiyonel olarak sunuluyor. Aktif Direksiyon Yardımcısı, sürücünün Citan'ın şeritte kalmasına yardımcı oluyor.

Citan, emniyet sistemleri açısından öncü bir araç. Örneğin, Citan Tourer'de standart olarak, şiddetli bir yandan çarpışma durumunda sürücü ve ön yolcu koltukları arasında şişebilen bir orta hava yastığı bulunuyor. Bu sayede araçtaki yolcular, toplamda yedi hava yastığı tarafından korunabiliyor. Panelvan'da ise standart olarak altı hava yastığı bulunuyor.

Kaynak: Carmedya.com