Yenilenen Jeep Compass Türkiye'de
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Yenilenen Jeep Compass Türkiye'de

SUV segmentine adını veren ve geçmişi kuvvetli köklere dayanan Jeep'in, güçlü tasarım, verimlilik ve ileri teknoloji özelliklerini bir araya getiren Compass modelinin yeni versiyonları Türkiye'de satışa sunuldu.

Yenilenen Jeep Compass Türkiye'de
01.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:12

SUV segmentine adını veren ve geçmişi kuvvetli köklere dayanan Jeep'in, güçlü tasarım, verimlilik ve ileri teknoloji özelliklerini bir araya getiren Compass modelinin yeni versiyonları Türkiye'de satışa sunuldu.

Jeep açıklamasına göre, özgürlük, tutku ve macera severlerin markası Jeep'in, yetenekli kompakt SUV modeli Compass yenilendi.

Mevcut motor gamına eklenen çevreci benzinli ve dizel motor seçenekleri ve güçlü tasarımı ile satışa sunulan yeni Compass model ailesi içinde 150 HP gücündeki 1,3 litrelik benzinli motor ve 6 ileri çift kavramalı (DDCT) otomatik şanzımanla kombine edilmiş versiyon dikkati çekiyor. Compass'ın, 120 HP'lik 1,6 litrelik dizel motor ve manuel şanzımanlı versiyonu da yenilik kapsamında eşzamanlı olarak satışa sunuluyor. 3 ayrı zengin donanım seçeneği bulunan ve 70'ten fazla güvenlik özelliğine sahip yeni Jeep Compass, 314 bin 900 TL'den başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Türkiye'de standart 4 tekerlekten çekiş özelliğine sahip 1.4 litre 170 HP benzinli motorlu ve 9 ileri otomatik şanzımanlı versiyonuyla showroomlardaki yerini alan Compass'a farklı motor ve çekiş versiyonları eklenirken, aynı zamanda donanım paketleri de yenilendi.

Satışa sunulan yeni Compass modellerinde; 150 HP gücündeki 1,3 litre silindir hacimli turbo benzinli motor ve 6 ileri DDCT (çift kavramalı) otomatik şanzımanla kombine edilmiş versiyon dikkat çekiyor. DDCT 6 vitesli otomatik şanzıman daha hızlı ivmelenme ve daha az yakıt tüketimini beraberinde getiriyor.

150 HP gücündeki 1,3 litre silindir hacimli turbo benzinli motor ve 6 ileri DDCT (çift kavramalı) otomatik şanzımana sahip Jeep Compass ortalama 5,7 lt/100km yakıt tüketimi değerine sahipken Jeep Compass'ın düşük emisyon ve daha az yakıt tüketimi sunan 120 HP gücündeki 1,6 litrelik MultiJet II dizel motor ve 6 ileri vitesli manuel şanzımanlı bir diğer yeni versiyonu da 4,6 lt/100km ortalama yakıt tüketimi değeri sunuyor.

Zengin donanım seçenekleri

Ağustos ayı itibarıyla 314.900 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatlarıyla satışa sunulan yeni Compass, SUV tutkunlarının karşısına 3 ayrı zengin donanım seçeneğiyle çıkıyor.

Jeep Compass'ın Longitude donanımında güçlü dış hatlar, siyah tavan rayları, elektrikli ve ısıtmalı gövde rengi katlanabilir yan aynalar ve 17 inç jantlar ön plana çıkarken, iç mekanda çift bölgeli otomatik klima, Apple CarPlay ve Android Auto™ özellikli 7 inç ekranlı Uconnect™ bilgi-eğlence sistemi, Anahtarsız Giriş & Çalıştırma ve arka park sensörleri, standart olarak sunulan önden çarpma uyarı sistemi, şerit değiştirme ikaz sistemi ve hız sabitleyeci gibi donanımlar ise yolculukları daha güvenli kılıyor.

Limited donanımı ise Longitude donanım seviyesine ek olarak; parlak krom gövde detayları, geri görüş kamerası, ön park sensörleri ve yatay&dikey park yardım sistemi gibi premium özellikler sunarken, koyu renkli camlar, Apple CarPlay ve Android Auto™ özellikli ve Türkçe navigasyon özellikli 8,4 inç ekran Uconnect™ bilgi-eğlence sistemi, 7" TFT ekranlı gösterge paneli ve standart 18 inç jantlarla konforu en üst düzeye taşıyor.

Compass'ı sınıfının en premium SUV'u yapan S Limited donanımı ise Limited donanıma ek olarak; siyah tavan, özel 19 inç jantlar ve iç-dış mekanda özel gri gövde detayları, çift panelli açılır cam tavan, elektrikli ve ısıtmalı deri koltuklar, ısıtmalı deri direksiyon simidi, otomatik açılabilir bagaj kapısı, Bi-Xenon farlar, kör nokta uyarı ve Alpine Premium Ses Sistemi ile rakiplerine göre fark yaratıyor.

S limited versiyonunda standart olarak sunulan Apple CarPlay ve Android Auto™ özellikli ve Türkçe navigasyon özellikli 8,4 inç ekran Uconnect™ bilgi-eğlence sistemi ise sürüş keyfini artıran unsurlar arasında geliyor.

Markanın bu yıl özelindeki en önemli yenilik hamlesini temsil eden yenilenen Compass modeli, Jeep showroomlarındaki yerini alırken; modelin diğer merakla beklenen versiyonu Compass 4xe Plug-in Hibrid ise yılın son çeyreğinde ülkemizde satışta olacak.

Kaynak: AA

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