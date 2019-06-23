Yenilenen İstanbul seçimi - Çatalca'da oy kullanma

Yenilenen İstanbul seçimi - Çatalca'da oy kullanma

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy kullanımından genel ve detay görüntüler İSTANBUL - İstanbul'un Çatalca ilçesinde yenilenen İstanbul seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

Yenilenen İstanbul seçimi - Çatalca'da oy kullanma

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Oy kullanımından genel ve detay görüntüler İSTANBUL - İstanbul'un Çatalca ilçesinde yenilenen İstanbul seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Ferhat Paşa İlkokuluna gelen vatandaşlar oy kullandı.

Kaynak: AA
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