Yenilenen İstanbul seçimi - Çatalca'da oy kullanma
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy kullanımından genel ve detay görüntüler İSTANBUL - İstanbul'un Çatalca ilçesinde yenilenen İstanbul seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Oy kullanımından genel ve detay görüntüler İSTANBUL - İstanbul'un Çatalca ilçesinde yenilenen İstanbul seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Ferhat Paşa İlkokuluna gelen vatandaşlar oy kullandı.
Kaynak: AA
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