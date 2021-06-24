Yenilenen Honda Civic HB sadece hibrit seçenekle sunulacak
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Yenilenen Honda Civic HB sadece hibrit seçenekle sunulacak

Yenilenen Honda Civic HB sadece hibrit seçenekle sunulacak
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Honda, sınıfının başarılı temsilcilerinden Civic Hatchback’in yeni neslinin dünya tanıtımını gerçekleştirdi.

CARMEDYA.COM – Honda, sınıfının başarılı temsilcilerinden Civic Hatchback'in yeni neslinin dünya tanıtımını gerçekleştirdi.

Honda'nın en yeni hibrit modeli olan Civic Hatchback, e: HEV logosuyla Avrupa'da 2022 yılının sonbaharında satışı sunulacak. Civic Hatchback e: HEV ile birlikte marka, 2022 yılına kadar Avrupa'daki tüm ana akım modellerinin hibrit güç aktarma teknolojisine sahip olma hedefine ulaşmış olacak.

Honda, Hatchback sınıfının öncü modeli Civic'in 11'inci nesline ait ilk görüntüleri yayınladı. Yeni neslinde standart olarak e: HEV logosunu taşıyacak olan Civic Hatchback, Honda'nın hibrit ürün gamına eklenen en yeni model olarak öne çıkıyor. Tamamen yenilenen 5 kapılı yeni Honda Civic Hatchback, 50 yıllık mirasından gelen görünümüyle dikkat çekiyor. Honda'nın Avrupa pazarında önemli bir oyuncusu olan Civic, kullanım kolaylığı sunan donanım özellikleriyle farklılaşıyor.

Honda'nın Civic modeli, 1972'deki lansmanından bu yana, 170 ülkede 27 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Bu başarının tamamen yeni Civic modeli ile devam etmesi hedeflenirken; hibrit motorlu Civic Hatchback e: HEV 2022 yılının sonbaharından itibaren Avrupa'da satışa sunulacak.

Honda'nın e: TECHNOLOGY markası altında yer alan e: HEV (hibrit elektrikli araç) logosu taşıyan yeni Civic Hatchback, Honda'nın hedeflerinde önemli bir kilometre taşı olacak. Honda mühendisliği ve tasarım felsefesinin en başarılı örneklerinden biri olan e: HEV teknolojisini sunan Civic Hatchback ile birlikte marka, 2022 yılına kadar Avrupa'daki tüm ana akım modellerinin hibrit güç aktarma teknolojisine sahip olma hedefine ulaşmış olacak.

Honda daha önce de Elektrikli Vizyon Stratejisi kapsamında 2020 yılında CR-V, kısa süre önce ise Jazz ve Jazz Crosstar modellerini hibrit seçenekle satışa sunmuştu.

Kaynak: Carmedya.com

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