Yenilenen EÜ Açık Yüzme Havuzu hizmete girdi

29.08.2019 11:27

Açılış törende konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin hak ettiği konuma gelmesi için akademik, kültürel, sosyal ve sportif anlamda gerekli alt yapıyı oluşturmak adına var gücümüzle çabalıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları ile yenilenen Yarı Olimpik ölçülerde olan Açık Yüzme Havuzunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcıları, EÜ Senato Üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yoğun katılımın olduğu açılış töreninden konuşan Ege Üniversitesi Rektör Budak, "Bu açılış, bizler için, başarıya doğru hızla ilerlediğimiz yolda attığımız bir somut adımı daha ifade ediyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren, Ege Üniversitesini her alanda hak ettiği konuma ulaştırma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz.İki yıl içerinde gerek akademik çalışmalarda gerek kampüsümüzün fiziki yapılanmasında önemli ilerlemeler kat ettik.Kampüsümüzde başlattığımız yenilik seferberliğiyle, Üniversitemiz büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçti. Kampüsümüzün yeniden yapılanması kapsamında hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalar Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kalitesini arttırdı" diye konuştu.

Ege Üniversitesini hak ettiği konuma gelmesi için akademik, kültürel ve sosyal anlamda gerekli alt yapıyı oluşturmak adına büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade eden Rektör Budak, "Ülkemizin önde gelen Üniversitelerinden biri olarak, her alanda başarıya ulaşmış bireyler mezun etmeyi hedefliyoruz. Biliyoruz ki başarının anahtarı, güçlü akademik bilgi birikiminin yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal açıdan donanımlı bireyler olmaktan geçiyor. Bizler de Üniversitemizi,öğrencilerimizin kendilerini bedenen, ruhen ve zihnen bir bütün olarak geliştirme fırsatı bulacağı bir bilim yuvası haline getirmek istiyoruz. Kampüsümüzde sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel açıdan çeşitli imkanların erişilebilirliği bizler için oldukça değerli. Bu kapsamda attığımız en önemli adımlardan biri de spor tesislerimizin yenilenmesi oldu.Bu çalışmalar kapsamında;kampüsün 4 ayrı noktasındaki koruluk alanda 2,5 kilometre uzunluğunda tartan pist oluşturuldu.Hastane yanındaki 6 tenis kortu ve Eczacılık önündeki basketbol sahaları yenilendi, voleybol sahası ise sıfırdan yapıldı.Çim sahadaki atletizm pisti aydınlatıldı, kampüsümüzün girişinden itibaren bisiklet yolları oluşturuldu. Büyük ve 50. Yıl spor salonlarının, zemin, aydınlatma, ısıtma-soğutma, tribün, aydınlatma ve güvenlik sistemleri yenilendi" dedi.

Rektör Budak, "Bizler, öğrenci ve personelimizi daha huzurlu ve sağlıklı bir yaşam için spora teşvik etmek istiyor,bunun gerçekleşmesi için de gerekli alt yapı çalışmalarını yürüterek bunu mümkün kılmaya çalışıyoruz.Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Açık Yüzme Havuzumuzun kampüsümüz içerisinde sağlıklı bir spor ortamı sunarak tüm Ege Üniversitesi ailesine faydalı olacağına inanıyorum. Bunun yanı sıra yeniden aktif hale getirdiğimiz Gençlik ve Spor Kulübümüzün antrenman konusunda yaşadığı yer sıkıntısının önüne geçerek de oldukça önemli bir adım atmış olduk. Bu sayede Gençlik ve Spor Kulübümüzün ve üniversitemiz öğrencilerinin yeni başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi.

"Daha fazla spor yapmalıyız"

Rektör Prof. Dr. Budak, "EÜ olarak yeni spor tesisleri açtık ve diğer tesislerimizde de yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik ama bununla sınırlı kalmamalıyız.Haftada iki gün spor tesislerimizi kullanıyorum ve spor yapan kişi sayısının az olduğunu görüyorum, sporu az yapıyoruz. Senato başta olmak üzere daha fazla spor yapmamızın gerekli olduğunu düşünüyorum.Spor, bizlere sağlıklı bir yaşam biçimi ve disiplin sağlıyor. Hocalarımız başta olmak üzere çalışanlarımızla birlikte öğrencilerimiz için model teşkil etmeliyiz ve kampüsümüzde sporu yaygınlaştırmalıyız. Türkiye geneline bakıldığında spor tesisleri aktif kullanılmıyor. Aslında sporun hayatımızdaki yeri çok önemli özellikle kampüsümüz de bu alanla ilgili inanılmaz imkânlar bulunuyor. İdareciler ve eğitmenler olarak hayat boyu sağlıklı bir yaşam için gençlere örnek model olmamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Rektör Budak ve üniversite personeli kurdele keserek havuzun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta yapılan yüzme etkinliğinde startı Rektör Budak verdi.

Kaynak: Bültenler