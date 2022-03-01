Yenilenen Erzincan Adliyesinin mescidine imam görevlendirildi
AA, Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan Adliyesinin mescidi, Cumhuriyet Başsavcılığının girişimiyle yenilendi ve imam görevlendirildi.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan Adliyesinin mescidi, Cumhuriyet Başsavcılığının girişimiyle yenilendi ve imam görevlendirildi.
Adliye personeli, yargı mensupları ve vatandaşların taleplerini değerlendiren Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyenin zemin katında bulunan mescidi büyütmek için çalışma başlattı.
Üst kata taşınan ve büyütülen kadın ile erkek mescitleri yeniden düzenlendi.
İl Müftülüğüne yapılan başvuruyla imam görevlendirilen mescitte artık cuma namazları da kılınabilecek.
AA / Kemal Özdemir - Güncel