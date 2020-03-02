02.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:10

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle İTO Meclis Salonu'nda "Yenilenen Çevre Mevzuatları Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Geri Kazanım Katılım Payı"na ilişkin yönetmeliğin plastikten poşete, lastikten pillere, madeni yağlardan kimyasal yağlara, ilaçtan elektrik-elektroniğe kadar birçok sektörü yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Yönetmelikle çevreyi kirletme potansiyeli olan ürünlerden geri kazanımları desteklemek için katkı payı almanın amaçladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada da 'kirleten öder prensibi' gereğince benzer uygulamaları görüyoruz. Buradaki asıl soru, kirletenin kim olduğu... Kirleten ödesin dediğimiz zaman, kirletenler bu ürünleri üretenler mi, bu ürünleri piyasaya sürenler mi yoksa ithalatçılar mı ya da bu ürünleri sorumsuzca davranıp doğaya atan tüketiciler mi veya geri dönüşüm alt yapısı kuramayanlar mı? Resmin bütününe bakıldığında yoksa kirleten bunların hepsi mi? Buradan yani işin temelinden düşünmeye başlamak lazım."

Yenilenen çevre mevzuatına ilişkin uzun süredir değerlendirmeler yaptıklarını belirten Eroğlu, "Mevzuatta, birçok noktada revizyona ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yüzde 100 geri dönüşümlü ambalajı desteklemek veya geri dönüşümü desteklemek dünyadaki bir trend. Geri dönüşebilen bir madde aslında çevreyi kirletmez. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş ürün, mevzuatta kapsam dışı bırakılmış. Geri dönüşümü desteklemek istiyorsak, mevzuat tekrar değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için depozitonun uygulamasının kendilerince çok beğenildiğini aktararak, uygulamaya gelecek yıl itibarıyla başlanacağını söyledi.

Eroğlu, "Geri Kazanım Katılım Payı yönetmeliği ise şimdi devreye girdi. Depozito uygulaması seneye girecek. Firmalarımızın arasından geri dönüş sistemine sahip olan ve hemen depozito teşvikinden faydalanmak isteyenler var. Ayrıca tüketiciler içerisinde de depozito bedelini hemen talep edenler olabilir. Keşke bunlar eş zamanlı devreye girseydi. Ben bunun amaca daha uygun olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Çevreye duyarlı alternatifleri tercih etme sorumluluğumuz bulunuyor"

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Levent Taş ise geçen yıllarda İTO üyelerine yönelik çevre odaklı bilgilendirme çalışmaları kapsamında ürünlerin, üretim ve tüketim sürecinde çevre üzerindeki potansiyel etkilerinin belirlenmesi amacıyla işletme hayatına giren temiz üretim ve atığı kaynağında azaltma fikrini esas alan birçok seminer düzenlendiğini söyledi.

"Sıfır Atık" konusunda gelişmelerinin İTO Yönetim Kurulu'nca yakından takip edildiğini ve bu çerçeve üyeleri bilgilendirme için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ar-Ge çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı yaparken teknolojiyi ve dünyanın mevcut durumuna ilişkin bilginin bizlere sağladığı çevreye duyarlı alternatifleri tercih etme sorumluluğumuz bulunuyor. Türkiye'de bu çerçevede birçok çalışma yürütülüyor. Geçiş süreçlerinde uyum ve maliyet sorunları görebiliyoruz. Bu yüzden özel sektör ve kamu kurumları temsilcilerini bir araya getirerek, sorunları ortaya çıkarmak, çözüm önerilerini paylaşmak ve bilgi akışını sağlamak şeklinde özetlenebilecek bir yaklaşımın faydasına inanıyoruz."

Etkinlik kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uzmanları tarafından "Sıfır Atık Yönetmeliği ve Uygulamaları", " Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği Uygulamaları-Ambalaj Atıkları" ve "Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği Uygulamaları-Tıbbi ve Özel Atıkları" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA