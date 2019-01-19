Yenilenen Çeşmenin Muslukları Çalındı

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki Şehit Erhan Öztürk Parkı içinde belediye tarafından yenilenen çeşmenin 4 musluğundan 3'ü gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülerek çalındı.

Sabah temizlik için park içinde çalışan Orhangazi Belediyesi çalışanları tarafından fark edilen olay ile ilgili araştırma başlatıldı. Vatandaşlar ise daha önce park içinde bulunan çizgi film kahramanlarının heykellerinin parçalandığını anımsatarak, şimdi de çeşme musluklarının çalınmasına tepki gösterdi.

- Bursa

Kaynak: DHA