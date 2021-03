Yenilenen BMW 6 Serisi Gran Turismo yola çıkıyor

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin yenilenen BMW 6 Serisi Gran Turismo modeli, 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle Türkiye'de yollarla buluşuyor.

Yeni BMW 630i Gran Turismo, 1 milyon 404 bin TL'lik başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Yenilenen model, dinamik tasarımı, yekpare Böbrek Izgaraları ve BMW Laserlight farları ile dikkatleri çekiyor. Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, güçlü tasarım dili, coupé tasarımdan ilham alan tavan çizgisi ve trapezoid egzoz çıkışlarının yer aldığı geniş arka tasarımı ile sportif ibir görünüme sahip. Şık ve ferah iç tasarımda spor deri direksiyon ve parlak siyah kumanda öğeleri gibi yüksek kaliteli malzemeler kullanılıyor.

Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, 3070 mm'lik aks mesafesi, 5091 mm uzunluğu, 1902 mm genişliği ve 1538 mm yüksekliğiyle 5 kişi için ideal bir yaşam alanı oluştururken, 600 litrelik bagaj kapasitesiyle de sınıfının en iyi değerlerinden birini sunuyor. Arka koltukları yatırıldığında ise Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo'nun bagaj hacmi 1800 litreye ulaşabiliyor.

2.0 litrelik benzinli motor

Ülkemizde TwinPower Turbo teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle yollarla buluşacak Yeni BMW 630i Gran Turismo, 258 BG güç ve 400 Nm tork değerleriyle öne çıkıyor. 6,5 saniyede 0'dan 100 km/s hızlanmasını tamamlayan araç, 250 km/s hıza ulaşabiliyor. Model fabrika değerlerine göre ise 100 kilometrede ortalama 7,3 litrelik tüketim değeri sunuyor.

Sürüş dinamikleri

Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, ileri mühendislik yöntemleriyle tasarlanan süspansiyon bileşenlerini, optimum dinamizm sağlayan sürüş teknolojisiyle bir araya getiriyor. Yürüyen aksam kumanda sistemi, entegre 2 akslı havalı süspansiyon ile birlikte dinamik bir sürüş konforu sunuyor. Hızlı viraj dönüşleri sırasında aktif savrulma önleyici dengeleme sistemi, otomobilin eğimini telafi ederek sürüş dinamiklerine katkıda bulunuyor.

Zengin donanım seçenekleri

Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, markanın ürün gamının en üstünde yer alan BMW 7 Serisi ve BMW 8 Serisi modelleriyle ile birlikte BMW Dingolfing fabrikasında üretiliyor. Sunduğu zengin donanım seçenekleriyle dikkat çeken model, BMW Laserlight farları ile konvansiyonel farların yaklaşık 2 katı kadar bir mesafeyi aydınlatabiliyor. Farlardaki mavi detaylar ve "BMW Laser" yazısı modelin yüksek teknolojisine vurgu yapıyor.

Türkiye'de standart olarak sunulan panoramik cam tavan, tek bir düğmeye basılarak veya otomobilin anahtarı yardımıyla tam otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Vites seçim kolu ile sıcaklık ve ses kadranlarının yanı sıra iDrive Butonu çerçevesi gibi kumanda öğelerine ait opsiyonel olarak sunulan seramik kaplamalar, üst düzey kalite ve lüks bir görünüm yaratıyor.

Yeni BMW 630i Gran Turismo, Türkiye'de geniş standart donanım seviyesi ile Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile sunuluyor. 4-bölgeli Otomatik Klima, Ön ve Arka Koltuk Isıtma, Konfor Erişim Sistemi, Soft-Close Vakumlu Kapılar gibi donanımlarla Yeni BMW 630i Gran Turismo, otomobile giriş anından itibaren yüksek standartlarda konfor sunarken, 16 hoparlörlü Harman/Kardon Ses Sistemi, yüksek çözünürlüklü 12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve tam dijital 12,3 inç gösterge panelinden oluşan modern BMW Live Cockpit Professional, Kablosuz Şarj ve Akıllı Telefon Arayüzü gibi donanımlarla modern teknolojileri BMW tutkunlarıyla buluşturuyor.

Güvenlik

Standart sunulan olarak Profesyonel Sürüş Asistanı, sıkışık trafikte sürüş koşullarına en uygun konforu ve güvenliği sağlıyor. Sürüş Asistanının içeriğine ek olarak, genişletilmiş fonksiyonlara sahip Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı ve aktif yandan çarpışma koruması özellikli Şeritte Tutma Asistanı Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo'da sunulan özellikler arasında.

