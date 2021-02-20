74 milyon BiP'i kullanmaya başladı

Yerli ve milli iletişim platformu BiP, 74 milyon indirme rakamına ulaştığını duyurdu.

Turkcell mühendislerince geliştirilen ve kullanıcı verileri Turkcell'in Türkiye'deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunan BiP'in indirime rakamı 74 milyona ulaştı. Yenilenen ara yüzü ve gizlilik politikasıyla BiP son iki ayda, 27 milyonu aşan yeni kullanıcı kazandı. Kullanım oranı hızla artan uygulamada, Acil Durum Butonu ve anlık mesajlaşmada tercüme gibi özellikler bulunuyor.

DİJİTAL GÖÇ TALEBİ ARTIRDI

Son dönemde kişisel veri güvenliğiyle ilgili artan kaygılar nedeniyle yaşanan dijital göçte BiP uygulamasına talebin hızla arttığına dikkat çeken BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, "Veri kullanım izni konusunda kullanıcılarına dayatma ve ayrımcılık yapmayan uygulamamız BiP operatör fark etmeksizin dünyanın 192 ülkesinde kullanılıyor ve daha çok tercih ediliyor. BiP bugün sadece Türkiye'de değil Endonezya, Malezya, Ukrayna, Almanya, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te yoğun biçimde kullanılmaya devam ediyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 2013 yılından bu yana en yeni teknolojiler kullanılarak güncellenen yerli uygulamamız BiP'i kullanıcılarımızdan gelen taleplerle sürekli yenilemeye devam ediyoruz. 2021 yılında da önceliğimiz kullanıcılarımızın ihtiyaç ve taleplerine en iyi kullanıcı deneyimi ile cevap verebilmek için kendimizi geliştirmek olacak. Son dönemdeki gelişmelerin de ışığında en büyük hedefimiz Türkiye'de olduğu kadar dünya çapındaki kullanıcı sayımızı arttırmak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı