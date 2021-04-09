Yenilenen Atlas Sineması ilk galasını "Mimarların Piri Sinan" belgeseliyle yaptı
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Yenilenen Atlas Sineması ilk galasını "Mimarların Piri Sinan" belgeseliyle yaptı

İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK - Haberler | Güncel

Yenilenen Atlas Sineması ilk galasını "Mimarların Piri Sinan" belgeseliyle yaptı Yenilenen Atlas Sineması'ndaki 'Mimarların Piri Sinan' isimli belgeselin galasına katılarak, gala öncesinde açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Çok sevdiğimiz mimarımızı, bu nesle doğru aktarmak...

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Yenilenen Atlas Sineması ilk galasını "Mimarların Piri Sinan" belgeseliyle yaptı

İSTANBUL - Yenilenen Atlas Sineması'ndaki 'Mimarların Piri Sinan' isimli belgeselin galasına katılarak, gala öncesinde açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Çok sevdiğimiz mimarımızı, bu nesle doğru aktarmak için bir belgesel film yaptık" dedi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem dönemine eserleriyle damga vuran, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde 50 yıl boyunca 'Mimarbaşı' olarak görev yapan Mimar Sinan'ın hayatı "Mimarların Piri Sinan" adıyla belgesel haline getirildi. Çekimleri 2018 yılında başlayan ve 3 yıl süren belgeselin galası, İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde, yenilenen Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Atlas Sineması'ndaki ilk galaya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

"Çok sevdiğimiz mimarımızı, bu nesle doğru aktarmak için bir belgesel film yaptık"

Gala öncesinde acıkmalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstedik ki mimarların piri Mimar Sinan'ımız, Koca Sinan, tüm dünyanın tanıdığı çok sevdiğimiz mimarımızı, bu nesle doğru aktarmak için bir belgesel film yaptık. Bu belgeseli, Mimar Sinan'ın ömrünün son deminde biyografisini Sai Mustafa Çelebi'ye yazdırdığı Tezkiretü'l Bünyan adlı eserinden esinlenerek yaptık. Eseri de burada sergiliyoruz. Arkadaşlarımız çalıştı, valilik olarak biz destekledik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Sinema Genel Müdürlüğümüz destekledi. Az sonra ilk galasını da sizlere burada takdim edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Beyoğlu Belediyesi olarak elimizden gelen gayretle kültür sanat etkinlikleri anlamında destekliyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığının çok başarılı bir organizasyonla Atlas Sineması'ndaki restorasyonu gerçekleştirdiğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Atlas Sineması'nın şimdi hem sinema, hem sinema olarak faaliyette bulunuyor olması Beyoğlu İstanbul için büyük bir kazanım, büyük bir kıymet. Beyoğlu Belediyesi olarak elimizden gelen gayretle kültür sanat etkinlikleri anlamında destekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız başarılı bir organizasyonla buranın restorasyonunu gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışı gerçekleşti. Bu gün İstanbul'un İstanbul olmasında büyük bir emeği olan, İstanbul'un mimari kimliğinin oluşmasında baş şahsiyet olan Mimar Sinan'ın tanıtıldığı bir belgeselin galasındayız" diye konuştu.

Türk Sanat ve Tasavvuf Müziğinin önemli isimlerinden ünlü sanatçı Ahmet Özhan'da gala öncesinde açıklamalarda bulunarak, "Buralarda çok vaktimiz geçti. Delikanlılık yaşadık. Şimdi Bakanlığın organizasyonuyla tekrar bir restorasyondan geçirildi. Kültürel faaliyetlerin sergilendiği bir yer oluyor. Mimar Sinan Belgeseli'yle başlıyor, o açıdan benim için çok değerli bir gün" ifadelerini kullandı.

Yenilenen Atlas Sineması'nda galası yapılan "Mimarların Piri Sinan" belgeselinde bir araya gelen bakanlar, iş ve sanat dünyasındaki pek çok isim belgeselin beyaz perdeye aktarılmasıyla duygulu anlar yaşadı.

Yenilenen Atlas Sineması ilk galasını 'Mimarların Piri Sinan' belgeseliyle yaptı
Yenilenen Atlas Sineması ilk galasını 'Mimarların Piri Sinan' belgeseliyle yaptı
Yenilenen Atlas Sineması ilk galasını 'Mimarların Piri Sinan' belgeseliyle yaptı
Yenilenen Atlas Sineması ilk galasını 'Mimarların Piri Sinan' belgeseliyle yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK

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