YENİLENEN 70 ÖĞRETMEN ODASININ AÇILIŞI YAPILDI...

SİVAS (Habermetre) - Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, il genelinde Belediyemiz tarafından hayata geçirilen eğitim yatırımlarının tanıtımı ve yenilenen 70 öğretmen odasının açılış töreni için eğitim camiasıyla bir araya geldi.

Eğitim Camiasının emrinde olduğunu ifade eden Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Türkiye'de ilk kez bir belediyenin öğretmen odalarını yenilediğini ifade ederek okullara yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Vali Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İl protokolü, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları, öğretmenler, eğitim sendikası başkanları ve muhtarlar katıldı.

Programda ilk olarak söz alan Gaziosmanpaşa Okul Aile Birliği Başkanı Satı Ceylan, "Belediyemiz şehrimizin dört bir tarafında gözle görülür değişimlere imza atarken eğitim camiasını da ihmal etmemiş istenilen desteğin fazlasını sağlamıştır. Öğretmen odalarımızın yenilenmesi başta olmak üzere okullarımızın talep ettiği tamirat, tadilat, çevre düzenlemesi, spor sahası ve çocuklarımızın güvenle koşup oynadıkları okul bahçelerini düzenleyerek eğitim camiamızın hizmetine sunmuştur. Bu anlamlı destekleri için Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e eğitim camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum. " dedi.

Bir okulun en önemli mutfağının öğretmenler odası olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, "Öğretmenlerimizin huzur iklimi için öğretmenler odası projesini ilk duyduğumda eğitim camiamız için gerçekten çok heyecanlandım. Dolayısıyla bu örnek ve güzel düşünce için Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e şükranlarımı sunuyor teşekkür ediyorum. " dedi.

Eğitim camiasına yönelik yapılan hizmetler için Başkan Bilgin ve ekibine teşekkür eden Vali Salih Ayhan, Türkiye'de örnek bir projeyi de hayata geçirmiş olduk. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin huzur içinde bulunmasını önemsediğimizi bilmenizi istiyorum. Bu anlamda Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Sivas merkezde bulunan 70 okulumuzun öğretmenler odasını yenileyerek günümüz teknolojisine uygun olarak donattı. Eğitime yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Onun içinde bizlerde eğitim camiasının her daim yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Öğretmenler odası, kurumsal kimliğin yeşerdiği, aidiyetin güçlendiği ve ekip ruhunun geliştiği özel alanlardır. Bu alanların en modern en nezih standartlara ulaşması adına yapılan çalışmaların eğitime doğrudan yapılan destekler olduğunu belirtti.

Sunum eşliğinde eğitim alanında yapılan hizmetleri anlatan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Türkiye'de ilk kez bir belediyenin öğretmen odalarını yenilediğini ifade ederek okullara yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Başkanımız Bilgin, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize, fedakar öğretmenlerimize ve dolayısıyla Milli Eğitim camiamıza büyük önem veriyoruz. Bu anlamda okullarımızda var ise eksik ve noksanları gidererek çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. İki buçuk yıllık görev süresi boyunca hep şunu söyledik. Belediyemiz olarak şehrimizin her alanında, her noktasında olacağız, adeta şehrimizin kılcal damarı olarak her alanda hemşehrilerimize hizmet etmek her alanda onları daha mutlu kılacak projeleri hayata geçirecek hizmetleri yapacağız dedik. Bu noktada eğitim olmazsa olmazımızdı. Eğitim camiamıza yapacağımız her hizmetin şehrimizin geleceğine yarınlarına yapılacak yatırımlar bilinciyle bu noktayı önemsedik ve ilk gün şunu söyledik. Sivas Belediyesi olarak eğitim camiasının emrindeyiz. Emrinde olmaya da devam edeceğiz. Çünkü siz fedakarlık içerisinde yarının Türkiye'si için büyük emek harcıyorsunuz. Yine bir öğretmenler odası ziyaretimizde eğitimcilerimizle yaptığımız istişare toplantısında öğretmenlerimize eğitim camiamıza ne katabiliriz dediğimizde öğretmenler odalarının yenilenme projesini bizlere sundular. Bizlerde İl Milli Eğitim müdürlüğümüzün belirlediği 70 okulumuzun öğretmenler odasını öğretmenlerimize yakışır şekilde düzenleyerek günümüz teknolojisine uygun tasarlayarak teslim ettik. Uzaktan eğitime ulaşamayan öğrencilerimize tablet desteği verme noktasında karar aldık ve hızlı bir şekilde 1 yıllık internet paketi yüklü olarak 4 bin adet tablet bilgisayarımızı öğrencilerimize ulaştırdık. Okullarımızın ihtiyaçlarını öğrenerek gerekli çalışmaları yaparak ihtiyaçlarını giderdik. Yine okullarımızın peyzaj düzenlemesinden asfalt serimlerine, boya badana tamirat ve tadilat işlerinden, spor sahalarına kadar elimizden gelen ne varsa yerine getirmeye düzenlemeye özen gösterdik. Yapılan tüm hizmetlerin şehrimize eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum katılım sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. " dedi.

Ardından kesilen kurdeleyle hizmetlerin açılışı yapıldı.

Programda ayrıca Belediye Başkanımız Bilgin'in Selçuk Anadolu Lisesi'nden Edebiyat Öğretmeni olan Seyit Karataş, öğrencisi olan Başkanımız Bilgin'e okul diplomasını hediye etti.

