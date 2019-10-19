"Yenilenecek yapılar 10 milyar TL'lik pazar oluşturur"

19.10.2019 13:26

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt CEO'su Nevhan Gündüz, eski teknolojili ve günümüz enerjilerine uyumlanacak binaların yenilenmesinin yılda yaklaşık 10 milyar TL'lik bir potansiyeli olduğunu öngörüsünde bulundu.



Türkiye'nin önemli nitelikli elektrik taahhüt şirketlerinden ORGE Enerji Elektrik Taahhüt CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevhan Gündüz, Türkiye'de renovasyon tarihi gelen, yenilenmesi gereken binaların pazar için potansiyel olduğuna dikkat çekti.



Yeni işler, yeni pazarlar kadar hali hazırda kullanılan binaların da kendileri için potansiyel olduğuna vurgu yapan Gündüz, "Bazı binaların mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Eskiyen binaların elektriksel ve teknolojik alt yapılarının güncellenmesi, yenilenmelidir. Özellikle havalimanları, AVM'ler, bankalar, oteller, hastaneler ve akıllı binaların elektriksel altyapılarının, tüm zayıf akım sistemlerinin ve data altyapılarının güncel ve akıcı olması gerekiyor. Bu yapıların yıpranma süreleri var. Bu nedenle bu binaların güncellenmesi yani bakımlarının muhakkak yapılması gerekiyor. Olağandışı bir gelişme, deprem, sel, yangın gibi bir afet yaşanmadıysa güncellenme tarihinde yenilenmeli" dedi.



Gündüz, 'yenilenme pazarı' olarak nitelendirdiği eski teknolojili ve günümüz enerjilerine uyumlanacak binaların yenilenmesinin yılda yaklaşık 10 milyar TL'lik bir potansiyeli olduğunu öngörüsünde bulunurken, söz konusu pazarın yenilenebilir enerji yatırımları ile güncel teknolojileri yakalamak isteyenlerle 2020'den sonra 2 katına çıkabileceğini söyledi.



Nevhan Gündüz, yenilenecek binalarda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:



"Detaylı, güncel bir elektrik ve zayıf akım projesi hazırlanmalı.



Proje mutlaka son teknoloji ürünlerle hazırlanmalı ve yeni çağdaş ürünler tariflenmeli.



Bu işi yapabilecek başarılı uygulamacılar seçilmeli.



Uygulamacılar, işveren tarafından hassas bir şekilde kontrol edilmeli ve çağın gerektirdiği teknolojik altyapılara uyumu gözlemlenmeli.



Yenilemesi tamamlanan yatırım, takip eden süreçlerde yatırımcının ehil bakım ekibi tarafından düzenli olarak kontrol edilmeli". - İSTANBUL

Kaynak: İHA