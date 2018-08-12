Yenilenecek Caminin Minaresi Kontrollü Yıkıldı

Giresun'da yeniden inşa edilecek olan Müftüoğlu Camisi'nin minaresi, kontrollü şekilde yıkıldı.

Giresun Müftülüğü tarafından yeniden yapımı kararlaştırılan Fevzipaşa Mahallesi'ndeki 52 yıllık Müftüoğlu Camisi'nde, minarenin yıkımı yapıldı.

Yıkım işlemi dolayısıyla polis ekiplerince bölgede güvenlik kordonu oluşturuldu ve caminin bulunduğu kavşak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Minare, yaklaşık 30 dakika süren çalışmayla kontrollü şekilde yıkıldı.