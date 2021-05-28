Yenilenebilir enerjide yerli aksam destek oranlarını belirleyen yönetmelik yayımlandı
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Yenilenebilir enerjide yerli aksam destek oranlarını belirleyen yönetmelik yayımlandı

Yenilenebilir enerjide yerli aksam destek oranlarını belirleyen yönetmelik yayımlandı
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, yenilenebilir enerji santrallerinde kullanılacak yerli aksama verilecek destek miktarlarına ilişkin hesaplamayı içeren "Yerli Aksam Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, yenilenebilir enerji santrallerinde kullanılacak yerli aksama verilecek destek miktarlarına ilişkin hesaplamayı içeren "Yerli Aksam Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli aksam destek fiyatından (YADF) faydalanmak isteyen başvuru sahibine ait elektrik üretim tesislerinde kullanılacak aksam veya bütünleştirici parçaların planlanan imalat programları, başvuru sahibi tarafından Bakanlığa sunulacak.

YADF'den yararlanmak isteyen başvuru sahibine ait elektrik üretim tesislerinde kullanılacak aksam veya bütünleştirici parçaların imalat yerlerine ilişkin denetimler, yerli aksam tespit heyeti tarafından yapılacak. Heyet, gerek görmesi halinde aksam veya bütünleştirici parçaların alt bileşenlerinin üretildiği imalatçıları da denetleyebilecek.

YADF'den faydalanmakta olan başvuru sahibi modernizasyon, yenileme ve değişim işlemlerinde aksam veya bütünleştirici parçanın imalat sürecini ve elektrik üretim tesisine montajını başlangıç aşamasında bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

Hesaplama yöntemi

Bu yıl 30 Haziran'dan önce işletmeye giren santraller için YADF, bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranı, aksam içinde yerli imal edilen bütünleştirici parçanın sayısı ve dolar/cent cinsinden santrale kilovatsaat başına verilen yerli katkı fiyatının birlikte hesaplanmasıyla oluşacak.

30 Haziran sonrası devreye girecek santraller için YADF ise ilgili listede belirtilen tesis türlerine göre düzenlenen aksamın puanı, aksamın sayısı ve ilgili tesis için düzenlenen Türk Lirası/kuruş cinsinden santrale kilovatsaat başına verilen yerli katkı fiyatının birlikte hesaplanmasıyla belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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