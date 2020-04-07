"Yenilenebilir enerjide teşvikler arttırılmalı" Mut Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürsel Aydın, ilçelerindeki rüzgar enerji potansiyelinin daha verimli değerlendirilmesi için devlet teşvik ve desteklerinin artırılması gerektiğini aktardı.

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürsel Aydın, ilçelerindeki rüzgar enerji potansiyelinin daha verimli değerlendirilmesi için devlet teşvik ve desteklerinin artırılması gerektiğini aktardı. Kaynak: Dunya.com