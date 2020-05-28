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Yenilenebilir enerji yerli aksama destek yönetmeliğinde değişiklik

Yenilenebilir enerji üretiminde yerli aksamın desteklenmesi için yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından...

Yenilenebilir enerji yerli aksama destek yönetmeliğinde değişiklik
28.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:11

Yenilenebilir enerji üretiminde yerli aksamın desteklenmesi için yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin belgeler, 1 Ağustos'a kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuyla ilgili Yeni·lenebi·li·r enerji· kaynaklarından elektri·k enerji·si· üreten tesi·slerde kullanılan yerli· aksamın desteklenmesi· hakkında yönetmeli·kte deği·şi·kli·k yapılmasına dai·r yönetmeli·ği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin belgeler 1 Ağustos'a kadar bakanlık veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmayacak.

Destekten yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilere ait elektrik üretim tesislerinde kullanılan aksam ve bütünleştirici parçaların üretimine ilişkin üretim programları, imalat öncesinde lisans sahibi tarafından bakanlık veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak. Sunulan üretim ve montaja ilişkin denetimler, gerekli görülmesi halinde "Yerli İmalat Tespit Heyeti" tarafından yapılacak.

Yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak isteyen üretim tesislerinde inşaat veya montaj yapılması sırasında toprak veya su altında kalacak olan ya da dışarıdan tespit yapılamayacak şekilde kapalı hale getirilmesi gereken aksam ve bütünleştirici parçalar, inşa edilmeden veya montajı bitmeden bakanlık veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa lisans sahibi tüzel kişi tarafından bildirilecek.

Yerli katkı ilave fiyatı 5 yıl geçerli olacak

Bunlar fotoğraf, video gibi araçlarla desteklenerek lisans sahibi tüzel kişi tarafından bakanlık veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa raporlanacak. Heyetin gerekli gördüğü rapor, bilgi ve belgeler, bildirim tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde bakanlık veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak. Aksi halde, ilgili bütünleştirici parça için yerli katkı ilave fiyatından yararlandırma yapılmayacak.

Başvuru sahiplerine ödenecek yerli katkı ilave fiyatı, başvuru sahibi tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak ve yönetmelikte belirlenen formül uyarınca hesaplanacak. Yerli katkı ilave fiyatından son yararlanma dönemi, EPDK tarafından belirlenecek.

Ayrıca, Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi başlığında yer alan "3.2 Kule Bağlantı Elemanları" bütünleştirici parçasının Kule-Nasel, Kule-Kule ve Kule-Zemin arasındaki kısımları ile Fotovoltaik Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi başlığında yer alan "PV Panel Entegrasyonu ve Güneş Yapısal Mekaniği İmalatı"na ait "1.2 Elektriksel bağlantılar" bütünleştirici parçasının doğru akım kablosu, doğru akım sigortası, doğru akım parafuduru ve doğru akım anahtarlı ayırıcı için ayrı ayrı "Yerli Malı Belgesi" sunulacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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