Yenilenebilir Enerji ve Kooperatifçilik" Konferansı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, "Dünyada yenilenebilir enerjiye büyük bir eğilim var. Dolayısıyla biz bundan geri kalmamalıyız. Avrupa'da biz şu an ilk 3 içerisindeyiz. Dünyada 7'nci sıradayız." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) salonunda düzenlenen "Yenilenebilir Enerji ve Kooperatifçilik" konulu konferansa katılan Seymenoğlu, kooperatifçilik konusunda batı illerinin daha başarılı olduğunu söyledi.

Bursa'da araçlar ve kullanılan yakıtlar nedeniyle az da olsa çevre kirliliğinin olduğunu aktaran Seymenoğlu, şunları kaydetti:

"Burada sanayi ve kent iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla yenilenebilir ve yerli enerji kaynağını kullanma noktasında acil ihtiyaç var. Özellikle büyük kentlerde, yani sanayi ve kentlerin birbirine geçtiği yerlerde. Dünyada yenilenebilir enerjiye büyük bir eğilim var. Dolayısıyla biz bundan geri kalmamalıyız. Avrupa'da biz şu an ilk 3 içerisindeyiz. Dünyada 7'nci sıradayız. Kötü rakam değil. Daha iyi olabilir."

Gümrük ve ticaret uzmanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu da kooperatifin ticari bir şirket olduğunu belirtti.

Kooperatif ile toplumsal kalkınmanın hedeflendiğini ifade eden Ayanoğlu, "Kooperatif birlikte hareket etmenin gücünü ortaya koyar. Demokratik ve kolay denetlenebilir. Ülkemizde yıllık yaklaşık 3 bin saat güneşlenme süresi karşılığında yaklaşık 4 bin 200 megavatlık güneş enerjisi kurulu gücü varken, Almanya yıllık bin 600 saat güneşlenme süresi karşılığında 40 bin megavatlık kurulu gücü bulunmakta. Almanya yüzde 6 daha az güneş alırken Türkiye'den 10 kat daha fazla güneş enerji tesisine sahip." ifadelerini kullandı.

Program soru cevap bölümünün ardından sonra erdi.