Yenilenebilir enerji üniversitede konuşuldu
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğrenci Topluluğu (IEEE), Yenilenebilir Enerji konulu bir seminer düzenledi.
23.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:40
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğrenci Topluluğu (IEEE), Yenilenebilir Enerji konulu bir seminer düzenledi. Sektörün uzmanlarının katıldığı programda görüşlerini aktaran gençler, 2023 yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sağlamak istediklerini vurguladı.
Kaynak: Dunya.com