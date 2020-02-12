Yenilenebilir enerji teknolojilerinde Danimarka ile işbirliği yapılacak

12.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:39

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette Bursa ve Danimarka arasında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, bölgesel ısıtma ve atık yönetimi alanlarında işbirliği imkanları değerlendirildi.