Yenilenebilir Enerji Kanunu'ndaki değişikliklere Gumbel Group'tan destek

Ankara merkezli yenilenebilir enerji şirketi Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, 2021 Temmuz sonrasında faaliyete geçen yenilenebilir enerji santrallerinin, işletmeye alınmasını takip eden 5 yıllık zaman diliminde lira bazlı yerli aksam katkı fiyatlarından faydalanacağını belirterek, "Bu zamana kadar sadece lisanslı yenilenebilir enerji tesislerinin faydalandığı yerli katkı payından lisanssız yenilenebilir enerji santrallerinin faydalanmasının önü açılmış oldu. Sektör için olumlu bir değişiklik." ifadelerini kullandı.

Herdem, yazılı açıklamasında, TBMM'de kabul edilen 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'ndaki değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lisanssız yenilenebilir enerji tesislerinin 10 yıl işletim sonundaki belirsizliğinin ortadan kalkması, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) fiyatlarında Amerikan dolar'ndan Türk lirasına dönülmesi, yerli katkı fiyatlarının lira bazlı olması ve bazı maddelerde yer alan belirsizliklerin netlik kazanmasının sektör adına sevindirici olduğunu vurgulayan, şunları kaydetti:

"Lisanssız üretim faaliyeti kapsamındaki tesisler için on yıllık sürenin bitiminden itibaren lisans süresi boyunca elektrik piyasasında oluşan saatlik piyasa takas fiyatının yüzde on beşinin YEK Destekleme Mekanizmasına katkı bedeli olarak ödenmesi koşuluyla lisanslı üretim faaliyetine geçmesinin önü açılmış oldu. Yapılan değişikle 10 yıl sonuna kadar YEKDEM ile desteklenen tesisler, on yılı tamamladıktan sonra lisanslarını alarak bir yerde teşvikle aldıkları borçları gerisin geriye ödeyecekler ve kendilerinden sonra bu sistemden faydalanacak tesisler için sürdürülebilir bir yapı kurmuş olacaklar. İkinci bir seçenek olarak da, lisanssız üretim faaliyeti kapsamında üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için, elektrik piyasasında oluşan piyasa takas fiyatını geçmemek üzere uygulanacak fiyat ile sisteme verebilecekler."

Normalde dolar üzerinden olan YEKDEM fiyatlarının bu yıl sonunda sona erdiğini ifade eden Herdem, "2021 Temmuz sonrasında işletmeye alınan yenilenebilir enerji santrallerinin, işletmeye alınmasını takip eden 5 yıllık zaman diliminde lira bazlı yerli aksam katkı fiyatlarından faydalanacak. Bu zamana kadar sadece lisanslı yenilenebilir enerji tesislerinin faydalandığı yerli katkı payından lisanssız yenilenebilir enerji santrallerinin faydalanmasının önü açılmış oldu. Sektör için olumlu bir değişiklik." değerlendirmesinde bulundu.

Gumbel Group, Türkiye enerji sektöründe güneş enerjisi santrallerinin yatırım, danışmanlık, bakım onarım, mühendislik, tedarik ve kurulum (EPC) online satış ve toptan satış faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay